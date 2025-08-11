Assine
Baixas temperaturas congelam plantações em Minas

Uberlândia registrou as menores temperaturas de 2025 nesta segunda-feira (11/08), com mínimas de 0 e 2°C entre a zona rural e o perímetro urbano

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
Repórter
11/08/2025 16:30

Baixas temperaturas congelam plantações em Minas crédito: Reprodução/Redes sociais

Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro, registrou as menores temperaturas de 2025 na manhã desta segunda-feira (11/8), com mínimas de 0 e 2°C entre a zona rural e o perímetro urbano. Hortaliças foram congeladas e aconteceu formação de gelo em carros da madrugada ao início do dia. Veja o vídeo: 

 

 A zona sul da cidade teve as temperaturas mais baixas, entre 6h e 7h. Os termômetros marcaram oscilaram de 2°C e 4°C em bairros como Shopping Park, Gávea e Cidade Jardim.

Ainda assim, houve locais distantes dessa região, como no bairro Jardim Canaã, na zona oeste, em que a temperatura não passou de 7°C e moradores registraram carros cobertos por uma fina camada de gelo.

Na zona rural de Uberlândia, a temperatura foi ainda mais baixa. Na estação climatológica automática na Escola Municipal Dom Bosco, às margens da BR-365, e no distrito de Miraporanga, a marca foi de 0°C.

Antes disso, o dia mais frio do ano havia sido 30 de julho, quando a temperatura mais baixa registrada foi de 2°C.

O geógrafo William Borges afirmou que a chegada de uma massa de ar frio no fim do domingo (10/8) levou às fortes quedas de temperatura em todo o Triângulo Mineiro.

"Essa massa de ar deve persistir ainda alguns dias, mas haverá o aquecimento gradativo. Então, para os próximos dias, já são esperados temperaturas baixas, mas um pouco maiores do que foi registrado ontem e hoje. Essa massa de ar vai persistir até por volta de quinta-feira (14/8)", explicou.

