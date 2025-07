Dedo estrangulado por aliança mobiliza bombeiros em hospital de Minas

Uma mulher com o dedo anelar da mão esquerda estrangulado por uma aliança de ouro mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (31/7), no município de Arcos (MG), no Centro-Oeste do estado.

Os militares foram a uma unidade hospitalar prestar socorro e tranquilizaram a vítima, explicando os procedimentos que seriam adotados.

Foi realizado o corte da aliança de forma segura e precisa, sem causar ferimentos à paciente. Após a remoção, a vítima foi reavaliada e liberada pela equipe médica do hospital.

Somente em julho, considerando a ocorrência desta quinta-feira, já são 48 atendimentos no estado para remoção de aliança presa ao dedo.

Em 2024, quase mil pessoas foram socorridas após ficarem com anéis presos nos dedos em todo o estado de Minas Gerais.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, também no ano passado, foram registrados 244 casos, conforme mostrou o Estado de Minas no último 26 de junho. Na ocasião, até então, havia 96 ocorrências registradas na Grande BH este ano, mas, considerando todo o estado, 370 pessoas haviam passado por esse sufoco.

