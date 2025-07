Vítima de acidente entre 4 carros na BR-262 precisa de doações de sangue

Uma das 11 vítimas do acidente entre quatro veículos ocorrido na BR-262, perto de Sacramento, no Triângulo Mineiro, no último domingo (27/7), está internada em estado grave e a família pede doações de sangue.

Segundo informações divulgadas pela família da vítima nas redes sociais, a patrocinense Lauriene Aparecida Santos Nascimento, conhecida como Tia Lau, está internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O estado dela é grave, sendo que ela está precisando do sangue tipo O negativo.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros em Sacramento, no momento que os militares chegaram ao local, três ambulâncias da concessionária WAY já prestavam os primeiros atendimentos às vítimas. Elas estavam conscientes, orientadas e em estado estável.

"Duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Sacramento pelas guarnições dos Bombeiros. Outras quatro foram conduzidas para hospitais em Uberaba e três para Araxá; todas transportadas pelas ambulâncias da concessionária", diz trecho de nota dos bombeiros de Sacramento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Ainda não se sabe o motivo do acidente. Mas, a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e as causas e circunstâncias da batida serão investigadas.