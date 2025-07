Furto em veículos: operação policial visa acabar com crimes de oportunidade

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um dos crimes que mais preocupam, o furto no interior de veículos, começa a ser atacado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com apoio do Clube de Dirigentes Lojistas (CDL). Foi lançada, nesta quinta-feira (31/7), a Operação Cidadão Conectado.

Segundo o tenente coronel Carlos Eduardo Lopes, comandante do 1º Batalhão PM, o principal, “nesse momento, é chamar a atenção do motorista, despertar nele o senso de segurança, para que não deixe nada à vista dentro dos carros, o que é fundamental”.

O comandante alerta que esse é um crime de oportunidade. “O ladrão vem passando, como uma pessoa comum, ao lado dos carros, com uma lanterninha. Assim, consegue ver o que está, por exemplo, em cima dos bancos. Em seguida, quebra o vidro, pega o objeto e foge. Se o larápio não avista nada, no interior dos veículos, ele passa direto”.

O maior número de casos é registrado no Centro de BH, Savassi e Bairro de Lourdes, mas a operação quer alcançar os cidadãos de toda a capital.

Números

Somente este ano, de janeiro a junho, foram registrados 97 casos desse tipo de crime, 7,5% a mais em relação ao mesmo período de 2024, segundo o tenente coronel. “Queremos, com essa operação, chamar a atenção, alertar os motoristas e, também, os passageiros”.

Segundo ele, “muitas vezes, o motorista sai do veículo e deixa portas ou janelas abertas. É preciso estar com alerta total. Melhor ele pegar o que está no interior do carro e colocar no porta-malas”.

A maioria desses crimes tem horário para acontecer, segundo o tenente coronel. “Eles acontecem ou pela manhã, bem cedinho, ou no final da tarde, princípio da noite”.

Outro detalhe que chama a atenção, segundo o militar, é que a maioria dos arrombamento de veículos acontece em regiões de bares. “É porque o motorista deixa o carro e se ausenta por um tempo maior. Por isso essas regiões são muito visadas”.

Uma recomendação, segundo o comandante, é não deixar o carro na rua. “Dar preferência a estacionamentos é uma opção”.

Casos mais comuns

A PM faz monitoramento das ruas, mas não consegue fazer de todas, por isso, segundo o tenente coronel, é importante a colaboração da população. “O cidadão, desconfiou, liga pra PM, através do número 190.”

Uma das características dos ladrões de objetos em carro, segundo o tenente coronel, é a observação que fazem dos veículos. “Passam à pé ou de motocicleta, fazendo observações”, diz ele. Por exemplo, um passageiro falar ao celular, com o vidro aberto, é uma das situações preferidas dos ladrões”.

CDL

Fausto Isac, vice-presidente do CDL, chama a atenção para o turismo em Belo Horizonte. “A pessoa vem de fora, para passear. O comércio de BH é bastante atrativo para o turista, mas muitas vezes é desatento para esse tipo de crimes”, diz Isac.

“Muitas vezes, vemos a pessoa entrar na loja, colocar a bolsa numa prateleira, ou em cima de uma mesa, e sai percorrendo a loja. Nós temos a preocupação de alertá-las. ““O afastamento de uma bolsa é, de certa forma, um descuido”.

Soluções

Um adesivo, com os dizeres “Eu não deixo bens no meu veículo”, é um dos trunfos da PM nessa operação. “Vamos distribuir, em sinais, o adesivo da campanha. “O objetivo é que o motorista pregue o adesivo no painel do carro, o já será um alerta para existir que o ladrão aja”, diz o tenente coronel.





Conselhos da PM

1 - Não deixe qualquer bem à vista, dentro dos veículos.

2 - Verifique o local onde estaciona.

3 - Fique alerta quanto à aproximação de curiosos.

4 - Tenha equipamentos de segurança, como alarme.

5 - Use um insulfilm que protege, pois o vidro quebra mas permanece preso ao equipamento.