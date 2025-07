PBH recebe 9,3 mil doses da vacina contra covid-19 para o público infantil

Belo Horizonte recebeu 9,3 mil doses da vacina contra a Covid-19 para serem aplicadas em crianças, a partir desta sexta-feira (1º). De acordo com a Prefeitura de BH, os pontos de vacinação vão dobrar, de 18 para 36, com o objetivo de facilitar o acesso da população.

A nova remessa do imunizante será exclusiva para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. O esquema vacinal para quem ainda não recebeu nenhuma dose prevê três aplicações, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose, e oito semanas entre a segunda e a terceira dose.

Ainda segundo a PBH, as aplicações da vacina fazem parte do calendário básico de rotina infantil e acontecem mesmo sem campanhas específicas. Para ser apto a receber as doses, a criança não pode ter apresentado sintomas da doença nos últimos 30 dias.

É possível verificar os endereços dos postos de saúde após às 18h desta quinta-feira (31), no Portal da Prefeitura.

Para receber a vacina, é necessário que a criança esteja acompanhada de pais, mães ou responsáveis legais. Também é indispensável a apresentação de um documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Prefeitura de BH informa que, caso a criança esteja acompanhada por terceiros, é necessário apresentar o Termo de Autorização para Vacinação, preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos