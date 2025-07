MG: homem é preso suspeito de entregar dinheiro à criança em troca de fotos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem de 61 anos suspeito de assediar sexualmente uma criança, de 11. A prisão em flagrante aconteceu em Mantena, no Vale do Rio Doce, na última quarta-feira (30/7).

De acordo com as investigações, a mãe e o padrasto da vítima procuraram a equipe da Polícia Civil após suspeitarem que a criança estaria sendo assediada. Os responsáveis afirmaram que ela pediu para trocar R$ 200 em espécie e, ao ser questionada, a menina disse que recebeu a quantia de um homem que estava em uma caminhonete branca.

O suspeito tinha contato com a vítima por meio de um aplicativo, no celular da mãe, e pedia o compartilhamento de fotos da menor de idade. No dia da prisão, a responsável encontrou as conversas no seu aparelho e a filha confirmou que era o mesmo homem que tinha entregado o dinheiro.

Segundo a PCMG, o suspeito ainda perguntou à criança se ela poderia comprar o seu próprio telefone com mil reais. O idoso marcou um encontro com a vítima na rodoviária da cidade. Uma equipe da delegacia de Mantena se deslocou e, após confirmar a identidade do suspeito, efetuou a prisão.

No interrogatório, ele admitiu aos policiais que enviou as mensagens, mas negou ter tido qualquer contato físico com a criança. O celular do suspeito foi apreendido e o homem encaminhado para o sistema prisional.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice