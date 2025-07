Polícia mineira prende foragido acusado de latrocínio no Rio de Janeiro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 36 anos, que tinha dois mandados de prisão em aberto, foi preso, nessa quarta-feira (23/7), pela Polícia Civil, em Pirapetinga (MG), na Zona da Mata.

Um dos mandados, expedido pela Justiça de Minas Gerais, era pelo crime de roubo, cometido em Pirapetinga. Já o segundo, expedido pela Justiça do Rio de Janeiro, dizia respeito a um caso de latrocínio.

“A prisão desse foragido demonstra a efetividade do trabalho investigativo e a integração entre as instituições de Justiça. Atuamos com firmeza para garantir que criminosos respondam por seus atos, independentemente de onde os delitos tenham sido cometidos”, afirma o delegado Fábio Eiras Cosendey, que cumpriu os mandados de prisão.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Pirapetinga, onde foram formalizados os mandados de prisão. Em seguida, foi transferido para o sistema prisional.