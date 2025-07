PM prende mais dois envolvidos em latrocínio no interior

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois homens, de 25 e 26 anos de idade, suspeitos de participar do latrocínio de um empresário de 40 anos, foram presos pela Polícia Civil de Curvelo (MG), região central do estado. O crime - roubo seguido de morte - ocorreu em abril deste ano. Um terceiro envolvido, de 28 anos já tinha sido preso anteriormente.

No dia do crime, segundo os investigadores, os criminosos atraíram o empresário para uma emboscada. Eles inventaram uma negociação de pedras preciosas e o empresário saiu de casa com uma maleta contendo R$ 100 mil.

Os criminosos marcaram o encontro para um local que não poderia ser revelado nem mesmo para a esposa dele. No dia, por volta de 8h, o empresário mandou mensagem para ela, informando que tinha chegado ao lugar combinado.

Depois disso, não houve mais contatos. O corpo foi encontrado pela PM no Bairro Esperança, de onde moradores ligaram informando terem ouvido disparos de arma de fogo. Os ladrões fugiram levando o dinheiro.

Os dois presos foram levados para a Delegacia de Homicídios de Curvelo. O terceiro envolvido está no sistema prisional.