Venezuelano autor de latrocínio é preso na Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um venezuelano, de 31 anos, que era procurado pela Justiça de seu país, foi preso, pela Polícia Civil, na noite de quinta-feira (12/6), em Itaguara (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem é investigado por latrocínio, por motivo fútil e torpe, durante a execução de um roubo, no país de origem.

O venezuelano esteve internado no Hospital Municipal de Itaguara, onde deu entrada no dia 15 de março deste ano, depois de se envolver em um acidente de trânsito.

O homem não apresentou nenhum documento de identificação e foi atendido em estado de saúde debilitado.

Na época, a Polícia Civil foi comunicada e iniciou uma investigação, para tentar identificar o paciente.

A primeira tentativa de identificação foi com a coleta de impressões digitais, que foram encaminhadas para o Instituto de Identificação da Polícia Civil, mas não houve correspondência com registros estaduais.

Os dados foram enviados ao setor de identificação da Polícia Federal, onde foi confirmada a identidade. Em seguida, a Polícia Civil acionou o Núcleo de Cooperação Internacional da Interpol em Minas Gerais.

Com apoio da Polícia Federal, foi obtido o mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal. depois de receber alta do hospital, a ordem judicial foi cumprida.

O venezuelano foi levado para uma unidade do sistema prisional, onde segue preso, aguardando a extradição.

Segundo a delegada de Itaguara, Anagreici Manfrin Pretto, “tal ação reforça o compromisso da Polícia Civil no combate aos crimes graves, bem como a atuação conjunta com as autoridades estrangeiras para viabilizar a extradição e assegurar a responsabilização penal.”