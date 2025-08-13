Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO INTERNACIONAL

Mineiro foragido é preso na Argentina por fugir de presídio no RJ

Foragido desde 2023, ele foi capturado em Buenos Aires durante operação conjunta de autoridades brasileiras e argentinas

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
13/08/2025 14:40

compartilhe

Siga no
x
O foragido foi localizado em uma rua movimentada de Buenos Aires na Argentina
O foragido foi localizado em uma rua movimentada de Buenos Aires na Argentina crédito: Reprodução/FICCO-MG

Um mineiro de 30 anos natural de Uberaba (MG), Triângulo Mineiro, condenado a 14 anos de prisão por posse, tráfico e associação para o tráfico de drogas, foi preso na Argentina nesta terça-feira (12/8). Ele estava foragido desde 2023, quando escapou da Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, no Rio de Janeiro, onde cumpria três anos de pena.

Como ele foi localizado?

A prisão  aconteceu em uma rua do bairro Palermo, em Buenos Aires na Argentina. Na ocasião, o suspeito  utilizava nome e documentos falsos. A ação foi conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), coordenada pela Polícia Federal e formada pelas polícias Militar, Civil e Penal, com apoio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), da Interpol Brasil e de autoridades argentinas.

 

Leia Mais

Segundo a FICCO, o mineiro já havia sido alvo de várias operações em Uberaba (MG) e cidades vizinhas. Ele atuava como intermediário entre facções criminosas e era peça-chave na compra e distribuição de drogas em grande escala.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prisão foi resultado de troca da troca de informações e do monitoramento conjunto das equipes brasileiras e argentinas. O homem segue à disposição da Justiça brasileira. A reportagem procurou a Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para saber se ele será extraditado ao Brasil para cumprir o restante da pena. Quando o Ministério da Justiça responder, a matéria será atualizada. . 

Tópicos relacionados:

drogas foragido minas-gerais preso

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay