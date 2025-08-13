Mineiro foragido é preso na Argentina por fugir de presídio no RJ

Um mineiro de 30 anos natural de Uberaba (MG), Triângulo Mineiro, condenado a 14 anos de prisão por posse, tráfico e associação para o tráfico de drogas, foi preso na Argentina nesta terça-feira (12/8). Ele estava foragido desde 2023, quando escapou da Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, no Rio de Janeiro, onde cumpria três anos de pena.

Como ele foi localizado?

A prisão aconteceu em uma rua do bairro Palermo, em Buenos Aires na Argentina. Na ocasião, o suspeito utilizava nome e documentos falsos. A ação foi conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), coordenada pela Polícia Federal e formada pelas polícias Militar, Civil e Penal, com apoio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), da Interpol Brasil e de autoridades argentinas.

Segundo a FICCO, o mineiro já havia sido alvo de várias operações em Uberaba (MG) e cidades vizinhas. Ele atuava como intermediário entre facções criminosas e era peça-chave na compra e distribuição de drogas em grande escala.

A prisão foi resultado de troca da troca de informações e do monitoramento conjunto das equipes brasileiras e argentinas. O homem segue à disposição da Justiça brasileira. A reportagem procurou a Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para saber se ele será extraditado ao Brasil para cumprir o restante da pena. Quando o Ministério da Justiça responder, a matéria será atualizada. .