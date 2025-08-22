MG: megaoperação contra o crime organizado prende 35 pessoas em MG e SP

Uma ação conjunta entre as polícias Civil, Militar, Penal e o Ministério Público de Minas Gerais prendeu 35 pessoas de uma organização criminosa em uma megaoperação nas regiões do Triângulo Mineiro e Vale do Aço, e em São Paulo, nessa quinta-feira (21/8). Conforme as apurações, o grupo atuava em Araguari (MG), com ramificações nos municípios vizinhos de Uberlândia, Sacramento e Uberaba, além de Coronel Fabriciano. Em São Paulo, a ação foi em Praia Grande.

As prisões marcaram o início da terceira fase da Operação Aqueronte, que contou com 390 agentes de segurança pública, sendo 190 policiais civis, 170 militares e 30 policiais penais em 130 viaturas e duas aeronaves. Foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão.

As investigações da PCMG começaram após uma série de homicídios registrados em Araguari, em dezembro de 2024. Nas duas primeiras fases, 19 pessoas foram presas em flagrante e 13 mandados de buscas foram cumpridos, resultando na apreensão de armas, munições, veículos e R$ 82 mil em espécie.

Nessa última fase, foi recolhida uma arma de fogo, 17 munições, dois rádios comunicadores, porções de maconha e cocaína, além de R$ 9 mil em dinheiro.

Para o chefe do 9º Departamento de Polícia Civil em Uberlândia delegado Gustavo Henrique Ferraz, a operação representa um marco no combate ao crime organizado na região. “O recado é claro: as forças de segurança pública de Minas Gerais estão unidas, coesas e determinadas a impedir que organizações criminosas se instalem em nosso território”, pontuou.

O inquérito policial segue em andamento e será concluído após a análise das novas provas coletadas. Segundo a PCMG, os 35 presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

Ao todo, no que já resultou a Operação Aqueronte?