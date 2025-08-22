Assine
overlay
Início Gerais
MAIS DE 390 AGENTES

MG: megaoperação contra o crime organizado prende 35 pessoas em MG e SP

Investigações da Polícia Civil começaram após uma série de homicídios em Araguari (MG), em dezembro de 2024

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
22/08/2025 11:01 - atualizado em 22/08/2025 13:30

compartilhe

Siga no
x
A operação contou com agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal em viaturas e aeronaves
A operação contou com agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal em viaturas e aeronaves crédito: Divulgação/PCMG

Uma ação conjunta entre as polícias Civil, Militar, Penal e o Ministério Público de Minas Gerais prendeu 35 pessoas de uma organização criminosa em uma megaoperação nas regiões do Triângulo Mineiro e Vale do Aço, e em São Paulo, nessa quinta-feira (21/8). Conforme as apurações, o grupo atuava em Araguari (MG), com ramificações nos municípios vizinhos de Uberlândia, Sacramento e Uberaba, além de Coronel Fabriciano. Em São Paulo, a ação foi em Praia Grande. 

As prisões marcaram o início da terceira fase da Operação Aqueronte,  que contou com 390 agentes de segurança pública, sendo 190 policiais civis, 170 militares e 30 policiais penais em 130 viaturas e duas aeronaves. Foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão.

Leia Mais

As investigações da PCMG começaram após uma série de homicídios registrados em Araguari, em dezembro de 2024. Nas duas primeiras fases, 19 pessoas foram presas em flagrante e 13 mandados de buscas foram cumpridos, resultando na apreensão de armas, munições, veículos e R$ 82 mil em espécie.

Nessa última fase, foi recolhida uma arma de fogo, 17 munições, dois rádios comunicadores, porções de maconha e cocaína, além de R$ 9 mil em dinheiro. 

Para o chefe do 9º Departamento de Polícia Civil em Uberlândia delegado Gustavo Henrique Ferraz, a operação representa um marco no combate ao crime organizado na região. “O recado é claro: as forças de segurança pública de Minas Gerais estão unidas, coesas e determinadas a impedir que organizações criminosas se instalem em nosso território”, pontuou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O inquérito policial segue em andamento e será concluído após a análise das novas provas coletadas. Segundo a PCMG, os 35 presos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. 

Ao todo, no que já resultou a Operação Aqueronte?

  • Prisão de 54 pessoas 

  • Cumprimento de 62 mandados de busca e apreensão

  • Apreensão de armas, munições, dois rádios comunicadores e porções de maconha e cocaína

  • R$ 91 mil em dinheiro

Tópicos relacionados:

crime megaoperacao minas-gerais organizacao policia-civil sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay