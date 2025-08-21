Assine
overlay
Início Gerais
MINAS GERAIS

Líderes de organização, pai e filho são presos por roubo de carga na BR-116

Suspeitos de 42 e 24 anos foram localizados pela Polícia Civil no povoado Vila Nova, zona rural de Caraí. Carros e motocicletas foram apreendidos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
21/08/2025 19:51

compartilhe

Siga no
x
Além das prisões preventivas, também foram cumpridos mandados de busca
Além das prisões preventivas, também foram cumpridos mandados de busca crédito: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quinta-feira (21/8) que prendeu um homem de 42 anos e outro, de 24, no povoado Vila Nova, zona rural do município de Caraí (MG), Vale do Mucuri. Os suspeitos são pai e filho. 

Os dois são suspeitos de liderar uma organização criminosa especializada no furto e roubo de cargas na região, segundo apurou a PCMG.

Leia Mais

As investigações, que contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), tiveram início após o roubo de uma carga, transportada por uma carreta que tombou na altura do km 195, da BR-116, em 6 de julho deste ano.

Além das prisões preventivas, também foram cumpridos mandados de busca, oportunidade em que os policiais apreenderam três carros utilizados nos crimes e duas motocicletas com indícios de adulteração.

As investigações prosseguem a fim de identificar os demais integrantes da organização criminosa, bem como os receptadores da carga.

A ação foi feita por policiais da delegacia da Polícia Civil em Novo Cruzeiro e pela equipe que apura furtos e roubos em Teófilo Otoni.

Furto ou roubo? Entenda a diferença

Roubos são ataques com armas de fogo, armas brancas (contundentes, cortantes ou perfurantes) e outros tipos de agressão e de ameaça à vítima. Uma pessoa que fica sob a mira de um revólver e tem algo levado em um assalto é um exemplo de roubo.

Já os furtos ocorrem quando os ladrões agem de forma sorrateira, rápida, por subterfúgios, golpes ou outro tipo de ação que não ameaça a integridade física das vítimas. Logo, alguém que, por exemplo, retira algo da bolsa de algum passageiro no transporte público, sem que a vítima perceba, cometeu um furto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

furto minas-gerais pai-e-filho roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay