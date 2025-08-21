Líderes de organização, pai e filho são presos por roubo de carga na BR-116

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quinta-feira (21/8) que prendeu um homem de 42 anos e outro, de 24, no povoado Vila Nova, zona rural do município de Caraí (MG), Vale do Mucuri. Os suspeitos são pai e filho.

Os dois são suspeitos de liderar uma organização criminosa especializada no furto e roubo de cargas na região, segundo apurou a PCMG.

As investigações, que contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), tiveram início após o roubo de uma carga, transportada por uma carreta que tombou na altura do km 195, da BR-116, em 6 de julho deste ano.

Além das prisões preventivas, também foram cumpridos mandados de busca, oportunidade em que os policiais apreenderam três carros utilizados nos crimes e duas motocicletas com indícios de adulteração.

As investigações prosseguem a fim de identificar os demais integrantes da organização criminosa, bem como os receptadores da carga.

A ação foi feita por policiais da delegacia da Polícia Civil em Novo Cruzeiro e pela equipe que apura furtos e roubos em Teófilo Otoni.

Furto ou roubo? Entenda a diferença

Roubos são ataques com armas de fogo, armas brancas (contundentes, cortantes ou perfurantes) e outros tipos de agressão e de ameaça à vítima. Uma pessoa que fica sob a mira de um revólver e tem algo levado em um assalto é um exemplo de roubo.

Já os furtos ocorrem quando os ladrões agem de forma sorrateira, rápida, por subterfúgios, golpes ou outro tipo de ação que não ameaça a integridade física das vítimas. Logo, alguém que, por exemplo, retira algo da bolsa de algum passageiro no transporte público, sem que a vítima perceba, cometeu um furto.

