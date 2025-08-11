PRF impede ação de saqueadores após caminhão com pneus tombar na BR-381

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta segunda-feira (11/8) que prendeu, na última sexta (9), um homem flagrado saqueando uma carga de pneus de um caminhão que tombou no km 907 da BR-381, na altura de Cambuí (MG), no Sul do estado. Um grupo em um carro também tentou furtar parte da carga, mas o veículo se envolveu em um acidente.

O acidente ocorreu por volta das 12h50, quando o veículo, carregado com pneus, colidiu no canteiro central e tombou após o caminhoneiro perder o controle da direção. “O local já registrou diversos acidentes semelhantes e conta com radares de redução de velocidade. Após o tombamento, indivíduos com os rostos cobertos se aproximaram (do motorista do caminhão) e passaram a ameaçá-lo, iniciando o saque da carga”, informou a PRF.

Chegando ao local, policiais viram o momento que um motorista de outro caminhão furtava os pneus e o prendeu em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Pouso Alegre.

Pouco depois, os ocupantes de um automóvel carregado até o teto com os pneus furtados tentaram fugir ao avistar os policiais, mas o veículo derrapou por causa do óleo derramado na pista e colidiu no canteiro central. Os ocupantes abandonaram o carro e fugiram por uma mata próxima, não sendo localizados. Parte da carga foi encontrada escondida no matagal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia