CAMBUÍ

PRF impede ação de saqueadores após caminhão com pneus tombar na BR-381

Tentativas de furto aconteceram no km 907 da BR-381 na altura de Cambuí, no Sul de Minas Gerais

Bruno Luis Barros
11/08/2025 20:16

Chegando ao local, a PRF viu o momento que um motorista de outro caminhão furtava os pneus e o prendeu em flagrante
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta segunda-feira (11/8) que prendeu, na última sexta (9), um homem flagrado saqueando uma carga de pneus de um caminhão que tombou no km 907 da BR-381, na altura de Cambuí (MG), no Sul do estado. Um grupo em um carro também tentou furtar parte da carga, mas o veículo se envolveu em um acidente.

O acidente ocorreu por volta das 12h50, quando o veículo, carregado com pneus, colidiu no canteiro central e tombou após o caminhoneiro perder o controle da direção. “O local já registrou diversos acidentes semelhantes e conta com radares de redução de velocidade. Após o tombamento, indivíduos com os rostos cobertos se aproximaram (do motorista do caminhão) e passaram a ameaçá-lo, iniciando o saque da carga”, informou a PRF.

Chegando ao local, policiais viram o momento que um motorista de outro caminhão furtava os pneus e o prendeu em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Pouso Alegre.

Pouco depois, os ocupantes de um automóvel carregado até o teto com os pneus furtados tentaram fugir ao avistar os policiais, mas o veículo derrapou por causa do óleo derramado na pista e colidiu no canteiro central. Os ocupantes abandonaram o carro e fugiram por uma mata próxima, não sendo localizados. Parte da carga foi encontrada escondida no matagal.

Tópicos relacionados:

furto minas-gerais pneus sul-de-minas

