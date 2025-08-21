Idoso de 80 anos é preso por agredir companheira com chave de fenda

Um homem de 80 anos é acusado de ter agredido a companheira com uma chave de fenda, na madrugada desta quinta-feira (21/8), no bairro Novo Horizonte, em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. Ela diz não saber o motivo e ele diz não se lembrar da confusão.



A Polícia Militar foi acionada pela vítima, que tem 49 anos, e por testemunhas. Um dos filhos dela, de 14 anos, viu parte da confusão. A mulher contou à polícia que estava deitada na cama com o companheiro quando, do nada, ele começou a puxá-la pelos cabelos e a arrastá-la pela casa.

Em seguida, o idoso passou a dar socos e chutes na mulher. O homem ainda usou uma chave de fenda e a golpeou três vezes no nariz, no braço e na barriga.



A vítima conseguiu se soltar e se trancar em um dos cômodos da casa até a chegada da PM. O homem alegou que também havia sido agredido pela mulher, mas disse que não se lembrava direito de como tudo aconteceu. Ele não apresentava ferimentos e a mulher, apesar de abalada, não teve ferimentos graves.

O home foi preso e a vítima recebeu atendimento médico na Santa Casa de Patos de Minas, além de orientações para solicitar medidas protetivas.