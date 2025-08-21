Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Idoso de 80 anos é preso por agredir companheira com chave de fenda

Mulher alegou não saber o motivo da agressão; já o homem disse não se lembrar da confusão, que aconteceu em Patos de Minas

Publicidade
Carregando...
VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
21/08/2025 18:17

compartilhe

Siga no
x
Idoso de 80 anos é preso por agredir companheira com chave de fenda
Idoso de 80 anos é preso por agredir companheira com chave de fenda crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCMG

Um homem de 80 anos é acusado de ter agredido a companheira com uma chave de fenda, na madrugada desta quinta-feira (21/8), no bairro Novo Horizonte, em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. Ela diz não saber o motivo e ele diz não se lembrar da confusão.


A Polícia Militar foi acionada pela vítima, que tem 49 anos, e por testemunhas. Um dos filhos dela, de 14 anos, viu parte da confusão. A mulher contou à polícia que estava deitada na cama com o companheiro quando, do nada, ele começou a puxá-la pelos cabelos e a arrastá-la pela casa.

Leia Mais

Em seguida, o idoso passou a dar socos e chutes na mulher. O homem ainda usou uma chave de fenda e a golpeou três vezes no nariz, no braço e na barriga. 


A vítima conseguiu se soltar e se trancar em um dos cômodos da casa até a chegada da PM. O homem alegou que também havia sido agredido pela mulher, mas disse que não se lembrava direito de como tudo aconteceu. Ele não apresentava ferimentos e a mulher, apesar de abalada, não teve ferimentos graves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

O home foi preso e a vítima recebeu atendimento médico na Santa Casa de Patos de Minas, além de orientações para solicitar medidas protetivas.

Tópicos relacionados:

minas-gerais patos-de-minas violencia-domestica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay
Idoso de 80 anos é preso por agredir companheira com chave de fenda
Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Idoso de 80 anos é preso por agredir companheira com chave de fenda

Mulher alegou não saber o motivo da agressão; já o homem disse não se lembrar da confusão, que aconteceu em Patos de Minas

Publicidade
Carregando...
VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
21/08/2025 18:17

compartilhe

Siga no
x
Idoso de 80 anos é preso por agredir companheira com chave de fenda
Idoso de 80 anos é preso por agredir companheira com chave de fenda crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCMG

Um homem de 80 anos é acusado de ter agredido a companheira com uma chave de fenda, na madrugada desta quinta-feira (21/8), no bairro Novo Horizonte, em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. Ela diz não saber o motivo e ele diz não se lembrar da confusão.


A Polícia Militar foi acionada pela vítima, que tem 49 anos, e por testemunhas. Um dos filhos dela, de 14 anos, viu parte da confusão. A mulher contou à polícia que estava deitada na cama com o companheiro quando, do nada, ele começou a puxá-la pelos cabelos e a arrastá-la pela casa.

Leia Mais

Em seguida, o idoso passou a dar socos e chutes na mulher. O homem ainda usou uma chave de fenda e a golpeou três vezes no nariz, no braço e na barriga. 


A vítima conseguiu se soltar e se trancar em um dos cômodos da casa até a chegada da PM. O homem alegou que também havia sido agredido pela mulher, mas disse que não se lembrava direito de como tudo aconteceu. Ele não apresentava ferimentos e a mulher, apesar de abalada, não teve ferimentos graves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

O home foi preso e a vítima recebeu atendimento médico na Santa Casa de Patos de Minas, além de orientações para solicitar medidas protetivas.

Tópicos relacionados:

minas-gerais patos-de-minas violencia-domestica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay