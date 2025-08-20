Assine
LIDERANÇA À DISTÂNCIA

Organização do tráfico em BH com liderança em SP é alvo de operação da PF

Grupo atuava na capital mineira sob coordenação de um líder em Santos, no litoral paulista

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
20/08/2025 09:12

Ao todo, são cumpridos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na Grande BH e no litoral paulista
Ao todo, são cumpridos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na Grande BH e no litoral paulista crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal cumpre mandados de prisão preventiva e busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (20/8) para desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro em Belo Horizonte (MG). 

Segundo as investigações, o líder do grupo agia na capital mineira e se mudou para a cidade de Santos (SP), onde seguia coordenando pontos de venda em bairros belo-horizontinos como Conjunto Paulo VI, Piratininga, Pedreira Prado Lopes e Cabana do Pai Tomás, na Região Nordeste e Oeste da capital.

Ao todo, foram expedidos 11 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva em BH, em Santa Luzia (MG), na Grande BH, e em Santos. Segundo a Polícia Federal, o grupo é ligado a uma facção criminosa, cujo nome não foi divulgado.

Ainda conforme a polícia, os investigados poderão responder por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro.

Até o momento, não foi divulgado o número de mandados já cumpridos e o material recolhido. A operação está em andamento.

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

minas-gerais operacao pf sao-paulo

