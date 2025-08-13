Mulher é ameaçada de morte e denuncia ex que acaba preso por tráfico

Uma mulher de 26 anos procurou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) depois de sofrer ameaças de morte pelo ex-namorado, também de 26 anos. Na casa dele, os militares encontraram uma grande quantidade de drogas que levaram o homem a ser preso por tráfico, além de ameaça.

O caso aconteceu em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (12/8). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima apresentou à polícia mensagens que vinha recebendo do ex-companheiro que incluíam ameaças de morte e fotos de uma arma de fogo que o homem dizia que usaria para atirar na ex e no atual namorado dela.

Os militares foram até o endereço do suspeito, no bairro Fazenda Castro, e o encontraram em uma residência nos fundos de um lote. Ele foi informado sobre o flagrante de ameaça e, no bolso esquerdo da jaqueta que usava, foi encontrada uma mini balança de precisão.

Questionado sobre a arma de fogo das fotos que enviadas à ex, o suspeito contou que as imagens eram da internet e que as enviou em um momento que estava “muito doido” por uso de cocaína.

Conforme os registros, os militares seguiram para uma busca pela casa e, no quarto do suspeito, encontraram comprimidos de ecstasy, buchas e um cigarro de maconha, pasta base de cocaína, skunk, pinos de cocaína e materiais para dolagem. Mais droga também foi localizada no teto da cozinha da casa.

A vítima informou à PM que o relacionamento entre os dois durou dois anos e terminou há cerca de sete meses. Ela também relatou que sofria agressões constantes e que o homem matou o cachorro de estimação dela a pauladas, durante um ataque em que também ameaçou agredi-la.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e ameaça, e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, que segue com as investigações do caso.

Afinal, o que foi apreendido?