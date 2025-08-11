Assine
overlay
Início Gerais
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Mãe aciona a PM e filho de 13 anos e amigos são apreendidos por tráfico

Mulher foi ameaçada pelo menino com barra de ferro. Quando a PM chegou, ele usava maconha no quarto com amigos, que também foram detidos por tráfico de drogas

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
11/08/2025 11:04

compartilhe

Siga no
x
Material foi recolhido na casa do adolescente e em um campo de futebol, onde o grupo supostamente traficava
Material foi recolhido na casa do adolescente e em um campo de futebol, onde o grupo supostamente traficava crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PolÃ­cia Militar

Um adolescente de 13 anos foi apreendido por tráfico ao ser flagrado pela Polícia Militar com drogas, dinheiro e materiais de dolagem, em Barbacena (MG), na Região Central do estado. A detenção do adolescente ocorreu depois dele ameaçar a própria mãe, de 33 anos, de agressão. Dois amigos do jovem, de 15 e 19 anos, também foram levados à delegacia por tráfico. 

O caso aconteceu  na noite desse domingo (10/8). A mãe foi ameaçada de agressão com uma barra de ferro pelo filho e chamou a polícia, que o encontrou usando drogas no quarto com os amigos.

Leia Mais

Segundo o boletim de ocorrência, os militares encontraram no local onde os amigos se reuniam porções de maconha, crack e cocaína, dinheiro em espécie, três celulares e embalagens para fracionamento da droga. Todo o material foi recolhido.

Conforme os registros, a PM recebeu novas denúncias que indicavam que o grupo traficava perto de um campo de futebol do bairro Nova Suíça. Os militares seguiram ao endereço e, com o apoio de um cão farejador, encontraram porções maiores das drogas e uma balança de precisão.

O adolescente de 13 anos foi apreendido por atos infracionais análogos ao tráfico, associação para o tráfico e ameaça no contexto de violência doméstica. Outro menor, de 15 anos, também foi apreendido por envolvimento com o tráfico, e o jovem de 19 foi preso por tráfico e associação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que segue com o caso.

Tópicos relacionados:

barbacena minas-gerais policia-militar trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay