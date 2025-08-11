Mãe aciona a PM e filho de 13 anos e amigos são apreendidos por tráfico

Um adolescente de 13 anos foi apreendido por tráfico ao ser flagrado pela Polícia Militar com drogas, dinheiro e materiais de dolagem, em Barbacena (MG), na Região Central do estado. A detenção do adolescente ocorreu depois dele ameaçar a própria mãe, de 33 anos, de agressão. Dois amigos do jovem, de 15 e 19 anos, também foram levados à delegacia por tráfico.

O caso aconteceu na noite desse domingo (10/8). A mãe foi ameaçada de agressão com uma barra de ferro pelo filho e chamou a polícia, que o encontrou usando drogas no quarto com os amigos.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares encontraram no local onde os amigos se reuniam porções de maconha, crack e cocaína, dinheiro em espécie, três celulares e embalagens para fracionamento da droga. Todo o material foi recolhido.

Conforme os registros, a PM recebeu novas denúncias que indicavam que o grupo traficava perto de um campo de futebol do bairro Nova Suíça. Os militares seguiram ao endereço e, com o apoio de um cão farejador, encontraram porções maiores das drogas e uma balança de precisão.

O adolescente de 13 anos foi apreendido por atos infracionais análogos ao tráfico, associação para o tráfico e ameaça no contexto de violência doméstica. Outro menor, de 15 anos, também foi apreendido por envolvimento com o tráfico, e o jovem de 19 foi preso por tráfico e associação.

Os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que segue com o caso.