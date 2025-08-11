Mãe aciona a PM e filho de 13 anos e amigos são apreendidos por tráfico
Mulher foi ameaçada pelo menino com barra de ferro. Quando a PM chegou, ele usava maconha no quarto com amigos, que também foram detidos por tráfico de drogas
Um adolescente de 13 anos foi apreendido por tráfico ao ser flagrado pela Polícia Militar com drogas, dinheiro e materiais de dolagem, em Barbacena (MG), na Região Central do estado. A detenção do adolescente ocorreu depois dele ameaçar a própria mãe, de 33 anos, de agressão. Dois amigos do jovem, de 15 e 19 anos, também foram levados à delegacia por tráfico.
O caso aconteceu na noite desse domingo (10/8). A mãe foi ameaçada de agressão com uma barra de ferro pelo filho e chamou a polícia, que o encontrou usando drogas no quarto com os amigos.
Segundo o boletim de ocorrência, os militares encontraram no local onde os amigos se reuniam porções de maconha, crack e cocaína, dinheiro em espécie, três celulares e embalagens para fracionamento da droga. Todo o material foi recolhido.
Conforme os registros, a PM recebeu novas denúncias que indicavam que o grupo traficava perto de um campo de futebol do bairro Nova Suíça. Os militares seguiram ao endereço e, com o apoio de um cão farejador, encontraram porções maiores das drogas e uma balança de precisão.
O adolescente de 13 anos foi apreendido por atos infracionais análogos ao tráfico, associação para o tráfico e ameaça no contexto de violência doméstica. Outro menor, de 15 anos, também foi apreendido por envolvimento com o tráfico, e o jovem de 19 foi preso por tráfico e associação.
Os três foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que segue com o caso.