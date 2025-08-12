Polícia recupera celulares roubados em lojas de Belo Horizonte

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (12/8) em Belo Horizonte. A operação foi realizada em conjunto com a Receita Federal e voltada à recuperação de celulares roubados.

Segundo o delegado Gustavo Barletta, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), a ação teve início após uma investigação realizada com base nos elementos e informações trazidos por vítimas, que informaram os locais onde foram comprados os aparelhos celulares apreendidos anteriormente.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro alvos localizados em diferentes regiões da capital, incluindo um shopping popular no Centro, além de estabelecimentos comerciais nos bairros Savassi, na Região Centro-Sul; Floresta, na Leste; e no Barreiro.

Durante os trabalhos, os policiais apreenderam dezenas de celulares desmontados, bem como computadores, caixas de aparelhos e diversos acessórios. Os materiais serão analisados e confrontados com registros de ocorrências para possível restituição aos proprietários legítimos.

"Além disso, conduziram dois homens para a delegacia, que terão a conduta analisada. Houve apoio da Receita Federal para analisar questões fiscais e financeiras dos estabelecimentos comerciais", informou o delegado.

De acordo com a PC, a iniciativa integra mais uma fase da operação "Tá Entregue", voltada à identificação e devolução de aparelhos furtados, roubados ou extraviados na capital mineira.