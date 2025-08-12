Assine
overlay
Início Gerais
OPERAÇÃO POLICIAL

Polícia recupera celulares roubados em lojas de Belo Horizonte

As ações foram realizadas em lojas do Centro da capital, na Savassi e no Barreiro. Dois homens foram conduzidos até a delegacia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/08/2025 17:15

compartilhe

Siga no
x
PC apreende equipamentos eletrônicos em lojas de BH
Polícia Civil apreende equipamentos eletrônicos em lojas de Belo Horizonte crédito: Reprodução

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (12/8) em Belo Horizonte. A operação foi realizada em conjunto com a Receita Federal e voltada à recuperação de celulares roubados.

Segundo o delegado Gustavo Barletta, do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), a ação teve início após uma investigação realizada com base nos elementos e informações trazidos por vítimas, que informaram os locais onde foram comprados os aparelhos celulares apreendidos anteriormente. 

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro alvos localizados em diferentes regiões da capital, incluindo um shopping popular no Centro, além de estabelecimentos comerciais nos bairros Savassi, na Região Centro-Sul; Floresta, na Leste; e no Barreiro.

 

Leia Mais

Durante os trabalhos, os policiais apreenderam dezenas de celulares desmontados, bem como computadores, caixas de aparelhos e diversos acessórios. Os materiais serão analisados e confrontados com registros de ocorrências para possível restituição aos proprietários legítimos. 

 

"Além disso, conduziram dois homens para a delegacia, que terão a conduta analisada. Houve apoio da Receita Federal para analisar questões fiscais e financeiras dos estabelecimentos comerciais", informou o delegado. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a PC, a iniciativa integra mais uma fase da operação "Tá Entregue", voltada à identificação e devolução de aparelhos furtados, roubados ou extraviados na capital mineira.

Tópicos relacionados:

bh pcmg roubo-de-celular

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay