ATENÇÃO

Defesa Civil de BH emite alerta de baixa umidade do ar até domingo (17/8)

A massa de ar seco que atua sobre Minas Gerais deixa os índices de umidade relativa do ar em torno de 30% na capital

Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
12/08/2025 13:29

A capital mineira terá o dia será de céu claro a parcialmente nublado com frio nas primeiras horas do dia e à noite, além de tempo seco, à tarde
crédito: Leandro Couri

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de baixa umidade do ar na capital mineira. De acordo com o órgão, uma massa de ar seco deve deixar os índices de umidade relativa do ar em torno de 30% no decorrer da tarde desta terça-feira até às 18h de domingo (17).  

A recomendação é que a população redobre a atenção e se hidrate durante o dia, além de consumir alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas.

O órgão ainda orienta que atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol devem ser evitadas entre as 10h e 17h. Para evitar o ressecamento da pele, a recomendação é não tomar banho com água muito quente e, se necessário, usar hidratante.  

Na hora de dormir, o local deve estar arejado e umedecido por aparelhos umidificadores ou uma bacia com água. Em caso de problemas respiratórios, um médico especialista deve ser procurado.

A Defesa Civil ainda alerta sobre o perigo das queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).    

Qual previsão do tempo de hoje?

O dia será de céu claro e parcialmente nublado com frio nas primeiras horas do dia e à noite, além de tempo seco, à tarde. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 11,1 °C registrada na Região Oeste de BH, com sensação térmica de -5,3°C, às 5h. A máxima prevista é de 25 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30% à tarde.  

Temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 13,7 °C às 4h20. 
  • Centro-Sul: 11,5 °C, à 0h55.  
  • Oeste: 11,1 °C, com sensação térmica de -5,3 °C, às 5h.  
  • Pampulha: 14,7 °C, com sensação térmica de 14,7 °C, às 5h. 
  • Venda Nova: 14,6 °C às 5h.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais   

Tópicos relacionados:

alerta bh clima defesacivil

