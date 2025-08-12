Defesa Civil de BH emite alerta de baixa umidade do ar até domingo (17/8)
A massa de ar seco que atua sobre Minas Gerais deixa os índices de umidade relativa do ar em torno de 30% na capital
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de baixa umidade do ar na capital mineira. De acordo com o órgão, uma massa de ar seco deve deixar os índices de umidade relativa do ar em torno de 30% no decorrer da tarde desta terça-feira até às 18h de domingo (17).
A recomendação é que a população redobre a atenção e se hidrate durante o dia, além de consumir alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas.
O órgão ainda orienta que atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol devem ser evitadas entre as 10h e 17h. Para evitar o ressecamento da pele, a recomendação é não tomar banho com água muito quente e, se necessário, usar hidratante.
Na hora de dormir, o local deve estar arejado e umedecido por aparelhos umidificadores ou uma bacia com água. Em caso de problemas respiratórios, um médico especialista deve ser procurado.
A Defesa Civil ainda alerta sobre o perigo das queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).
Qual previsão do tempo de hoje?
O dia será de céu claro e parcialmente nublado com frio nas primeiras horas do dia e à noite, além de tempo seco, à tarde. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima foi de 11,1 °C registrada na Região Oeste de BH, com sensação térmica de -5,3°C, às 5h. A máxima prevista é de 25 °C e a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 30% à tarde.
Temperaturas mínimas registradas por regional:
- Barreiro: 13,7 °C às 4h20.
- Centro-Sul: 11,5 °C, à 0h55.
- Oeste: 11,1 °C, com sensação térmica de -5,3 °C, às 5h.
- Pampulha: 14,7 °C, com sensação térmica de 14,7 °C, às 5h.
- Venda Nova: 14,6 °C às 5h.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais