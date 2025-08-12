Três testemunhas reconheceram o suspeito de matar gari em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, suspeito de matar com um tiro o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos. O crime ocorreu na manhã dessa segunda-feira (11/8), no bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte.

Três testemunhas foram ouvidas e reconheceram o suspeito, que foi autuado pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado, por motivo fútil e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Renê permanece recolhido no sistema prisional, à disposição da Justiça.

Como foi o crime?

Laudemir foi atingido por disparos de arma de fogo no abdômen. O crime foi registrado na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, em BH, por volta de 8 horas. Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam lixo quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar.

Nesse momento, Renê teria abaixado a janela e gritado para a motorista que se alguém encostasse em seu veículo ele iria matar a pessoa. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra o grupo, atingindo Laudemir.

A vítima foi levada ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de BH, onde morreu.

“Minha cabeça ficou a mil"

Um morador que reside próximo ao local do crime relatou ao Estado de Minas o impacto do assassinato na comunidade. “Moro aqui há 23 anos e o bairro sempre foi tranquilo, mas ontem foi diferente”, disse o homem, que preferiu não se identificar. Ele contou que estava em casa com a esposa quando ouviu o disparo e viu a vítima caída no chão.

“Minha cabeça ficou a mil, não consigo parar de pensar nisso. Ainda bem que não vi tudo acontecer, só o cara cair. Minha cabeça está doendo, só passa essa notícia na televisão.” O morador afirmou que agora evita o local e que a violência gerou medo e revolta. “É revoltante matar uma pessoa que está trabalhando, tirar a vida de alguém assim, sem motivo.”

Luto e revolta na família

O velório de Laudemir aconteceu na manhã desta terça-feira (12/8), em uma Igreja Quadrangular no bairro Nova Contagem, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte. Laudemir trabalhava há 9 anos na coleta de lixo e quase oito anos na última empresa, Localix Serviços Ambientais S.A, terceirizada pela Prefeitura de Belo Horizonte.

A enteada, Jéssica França, de 25 anos, falou sobre a dor e a revolta da família: “Estamos sem chão! Ele era muito trabalhador, honesto, carinhoso e protetor. No domingo, dia de folga, ele fez café da manhã para a gente.” Laudemir deixou uma filha de 15 anos, que está muito abalada com a perda. A família busca justiça e conta com apoio de advogados. “Agradecemos o acolhimento e a solidariedade que temos recebido, é tudo que precisamos neste momento.”

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), lamentou a morte do gari e informou que oferece suporte à família e aos demais trabalhadores. A empresa Localix classificou o homicídio como uma “violência injustificável” e declarou apoio à família e aos colegas.

Renê havia iniciado suas atividades na Fictor Alimentos LTDA há menos de duas semanas como vice-presidente. A empresa comunicou nesta terça-feira (12/8) o desligamento do prestador de serviços, repudiando o suposto envolvimento dele no crime e afirmando que não compactua com condutas contrárias aos seus valores. Renê da Silva Nogueira Júnior está presos no Ceresp Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Informações de Ivan Drummond, Clara Mariz, Laura Scardua, Ramon Lisboa, Alexandre Carneiro, Giovanna de Souza