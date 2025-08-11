Arma usada em homicídio de gari é apreendida e seria de delegada da PCMG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A arma que teria sido usada no homicídio de Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, na manhã desta segunda-feira (11/8), seria da esposa do suspeito, uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O artefato foi apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). René da Silva Nogueira, de 47 anos, Júnior é vice-presidente de uma empresa de alimentos. O homem foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em uma academia na Avenida Raja Gabaglia.

Laudemir foi atingido por disparos de arma de fogo no abdômen. O crime foi registrado na Rua Modestina de Souza, por volta das 8h. Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam o lixo quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar.

Nesse momento, o homem teria abaixado a janela e gritado para a motorista que se alguém encostasse em seu veículo, ele iria matar. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra um deles.

Laudemir chegou a ser socorrido por populares. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na região metropolitana, mas morreu.

O suspeito está depondo no Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), onde o boletim de ocorrência está sendo registrado. Em nota divulgada por volta das 18h20, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que aguarda a finalização do boletim de ocorrência pela PMMG para iniciar o procedimento investigativo. A reportagem perguntou à corporação se o suspeito possui porte de arma, mas não obteve resposta.

Luto

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), lamentou o falecimento de Laudemir. O Executivo informou que a vítima era contratada por uma empresa terceirizada, que presta serviços de limpeza, que está oferecendo todo o apoio à família e aos demais trabalhadores da equipe que foram ameaçados pelo suspeito. “Cabe ressaltar que as causas da morte serão apuradas pelos órgãos de segurança”.

Pelas redes sociais, a Localix Serviços Ambientais S.A. afirmou que o homicídio do funcionário foi uma “violência injustificável”. “Estamos prestando todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas”.