LUTO
Corpo de gari é sepultado na Grande BH nesta terça-feira (12/8)
Colegas de trabalho de Laudemir de Souza Fernandes, gari de 44 anos que foi morto a tiros na última segunda-feira (11/8), reúnem-se no enterro Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
Liliane França da Silva, esposa de Laudemir de Souza Fernandes, gari de 44 anos que foi morto a tiros na última segunda-feira (11/8), é acolhida durante o sepultamento Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
O velório de Laudemir de Souza Fernandes ocorreu na manhã desta terça-feira (12/8). Na foto, a motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
O velório de Laudemir de Souza Fernandes ocorreu na manhã desta terça-feira (12/8). Na foto, a irmã da vítima, Lucileni de Souza Foto: EdÃ©sio Ferreira/EM/D.A Press
O velório de Laudemir de Souza Fernandes ocorreu na manhã desta terça-feira (12/8). Na foto, a sobrinha Jaqueline Dias com a irmã da vítima, Lucileni de Souza Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press
