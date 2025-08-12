Morte de gari: PCMG diz que não há indícios de participação de delegada

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

“Até então não temos nenhum indício coletado, pelo menos na parte criminal, de participação da delegada nesse crime”, afirmou o delegado da Polícia Civil de Minas Gerais Álvaro Huertas em coletiva nesta terça-feira (12/8).

Ele se refere ao homicídio do gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, cujo suspeito é Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47, marido da delegada Ana Paula Balbino. O trabalhador foi morto a tiro enquanto trabalhava no Bairro Vista Alegre, Região Oeste da capital mineira, nessa segunda-feira (11/8). O suspeito foi preso no dia do crime.

O delegado Huertas afirmou que é preciso confirmar se a arma utilizada no crime é a mesma que foi entregue pela delegada quando a polícia foi à casa dela. Huertas destacou que é de ciência da corporação que o calibre de ambas é o mesmo — 380 —, mas que é preciso haver uma investigação.

Caso seja confirmada que a arma é a mesma, o delegado explicou que seria necessário ainda investigar se houve permissibilidade para Renê usar o artefato ou se ele pegou sem o consentimento da esposa. Huertas afirmou que uma possível participação da delegada só será confirmada se ela tiver permitido que o marido usasse.

“Até agora não existe nenhum indício que direcione a sua permissibilidade, até porque a arma não foi encontrada no local, foi encontrada em sua residência, no local que ela disse que estaria (...)”, disse o delegado.

De acordo com o delegado e porta-voz da PCMG Saulo Castro, a delegada Balbino foi ouvida e, em um primeiro momento, disse que seu marido não tinha acesso a esse armamento e que portanto ela desconhecia qualquer envolvimento em qualquer crime.

“Importante ressaltar que estamos em fase inicial da investigação, que também foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar correcional e que, eventualmente, sendo demonstrado qualquer tipo de responsabilidade a servidora será devidamente penalizada em âmbito correcional”, disse Castro.

Suspeito

Suspeito de cometer o crime, Renê da Silva Nogueira Júnior era vice-presidente de vendas em uma empresa no ramo alimentício. Ele foi desligado da empresa no dia seguinte à repercussão do crime. Em seu perfil do Instagram, que foi desativado poucas horas após a prisão, ele se descrevia, em inglês, como "cristão, esposo, pai e patriota".

De acordo com o boletim de ocorrência, ao ser abordado, o suspeito disse à polícia que "não participou do episódio e que sua esposa é delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, que o veículo abordado estaria em nome da servidora". Ainda segundo o registro policial, ele teria dito ainda que "a policial teria uma arma de fogo do mesmo calibre da que foi utilizada no homicídio".

Renê foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para o Ceresp Gameleira depois de ter prestado depoimento no Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), durante a noite de segunda e madrugada desta terça-feira. O suspeito foi localizado entrando no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabaglia na tarde dessa segunda, onde foi abordado.

O crime

Laudemir foi atingido por um disparo de arma de fogo no abdômen na manhã de segunda-feira. O crime foi registrado na Rua Modestina de Souza, por volta das 8h. Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam o lixo quando a motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues, de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, da marca BYD, pudesse passar.

Nesse momento, o homem teria abaixado a janela e gritado para a motorista que, se alguém encostasse em seu veículo, ele iria matar. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra eles, atingindo Laudemir.

A vítima chegou a ser socorrida por populares. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de BH, mas não resistiu.

