Gari assassinado: familiares e colegas gritam por justiça em sepultamento

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, morto a tiro nessa segunda-feira (11/8) durante o trabalho, é sepultado na tarde desta terça-feira (12/8). Emocionados, familiares e colegas de trabalho, uniformizados para homenageá-lo, estão presentes na despedida e clamam por justiça. O sepultamento ocorre no Cemitério Bom Jesus, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Caminhões de lixo também estão circulando na porta do local em homenagem à vítima. Ao som dos gritos por justiça, as pessoas presentes também puxaram uma salva de palmas e fizeram uma oração.

Entre os familiares e amigos de Laudemir, está Liliane França da Silva, a viúva, que falou sobre o marido aos prantos. “Ele é meu grande amor. Ele foi meu grande amor e sempre será, e eu vou lutar por isso, por justiça”, disse a mulher, que está vestindo um dos uniformes do esposo. Liliane contou, ainda, que Laudemir era apaziguador e morreu fazendo o que amava.

Também presente na despedida, Tiago Rodrigues, gari e testemunha do assassinato, subiu em cima de um caminhão e contou a dinâmica do crime. “Se vocês estão sentindo essa tristeza, imagine eu, que estava lá. Imagine eu, que estava tentando lutar para salvar ele, para que o tal indivíduo não cometesse coisa pior”, disse o trabalhador.

Velório

O velório de Laudemir, que ocorreu na manhã desta terça-feira (12/8), também foi marcado por revolta e pedidos de justiça. O ato foi realizado em uma Igreja Quadrangular, no Bairro Nova Contagem, em Contagem (MG), na Região Metropolitana.

Em casa, o sentimento é de revolta. “Estamos em choque e com muita, muita revolta. Estamos sem chão!”, lamentou Jessica França, de 25 anos, enteada de Laudemir. “Ele era uma pessoa muito trabalhadora, honesta, carinhosa e protetora, cuidava muito da gente".

“Minha irmã estava até lembrando aqui, domingo foi o dia que ele estava de folga e ele fez café da manhã para a gente. Ele sempre fazia isso para a gente” contou. Laudemir deixou também uma filha de 15 anos. Segundo a irmã, ela também está sem chão.

A expectativa agora é lutar por justiça. “Vamos buscar justiça com advogados da família. A gente agradece o acolhimento, esse carinho e essa presença. Nesse momento é tudo que precisamos”, concluiu.

O crime

Laudemir foi atingido por um disparo de arma de fogo no abdômen. O crime foi registrado na Rua Modestina de Souza, por volta das 8h. Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam o lixo quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar.

Nesse momento, o homem teria abaixado a janela e gritado para a motorista que, se alguém encostasse em seu veículo, ele iria matar. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra eles, atingindo Laudemir.

A vítima chegou a ser socorrida por populares. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de BH, mas não resistiu.

Suspeito

O suspeito de cometer o crime é Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, que era vice-presidente de vendas em uma empresa no ramo alimentício e marido da delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Ana Paula Balbino Nogueira. Em seu perfil do Instagram, que foi desativado poucas horas após a prisão, ele se descrevia, em inglês, como "cristão, esposo, pai e patriota."

Renê foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para o Ceresp Gameleira depois de ter prestado depoimento no Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), durante a noite de segunda e madrugada desta terça-feira. O suspeito foi localizado entrando no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabáglia na tarde dessa segunda, onde foi abordado.

*Com informações de Clara Mariz, Giovanna de Souza, Edésio Ferreira, Alexandre Carneiro e Ivan Drummond