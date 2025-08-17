Mãe e filho menor de idade são detidos por tráfico de drogas em Minas

Uma mulher de 52 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite desse sábado (16/8). Na ocasião, o filho dela, de 16, também foi apreendido em flagrante infracional por envolvimento com o crime. O caso no município de Coroaci (MG), na Região do Vale do Rio Doce.

De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação estava recebendo denúncias de que mãe e filho tinham assumido a venda de drogas no condomínio onde moram após a prisão de um terceiro indivíduo, em maio deste ano.

A corporação foi até o local e flagrou o momento em que a suspeita fez contato com um outro homem na escada da residência. Quando ambos avistaram os militares, que se preparavam para fazer a abordagem, eles fugiram. O homem saiu pelos fundos do condomínio e a mulher tentou voltar para o apartamento dela, onde foi alcançada pelos policiais.

Apreensão de drogas

Ao chegar na porta da residência, a suspeita jogou um pote para dentro do apartamento. Os militares recuperaram o recipiente e constataram que havia 28 pedras de uma substância semelhante a crack dentro do recipiente.

No local, o adolescente foi encontrado no quarto dele, onde havia uma cômoda com nove pinos contendo substância semelhante a cocaína.





Durante a abordagem, a suspeita pediu aos militares que deixassem o filho pegar uma caixa de remédio que estava no quarto dela, alegando que estava passando mal. Os policiais verificaram a embalagem do medicamento e descobriram um invólucro plástico contendo 60 pedras que se assemelha a crack, de acordo com o boletim de ocorrência.

Na residência, também foram apreendidos R$ 1.367 em notas e R$ 62,50 em moedas.

A mulher foi presa em flagrante e o adolescente apreendido em flagrante infracional, uma vez que é inimputável por ser de menor de idade. O Conselho Tutelar foi acionado.