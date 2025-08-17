Assine
Casal é preso com arma escondida em carrinho de bebê

Homem de 20 anos assumiu ser dono da arma; mulher empurrava o carrinho onde estava a filha do casal, de pouco mais de um ano

Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
17/08/2025 14:38

Arma foi encontrada escondida em fralda dentro de carrinho de bebê no interior de Minas
Arma foi encontrada escondida em fralda dentro de carrinho de bebê no interior de Minas crédito: PMMG/Divulgação

Um casal foi preso em flagrante na noite de sábado (16), em Varjão de Minas, no Alto Paranaíba, após a Polícia Militar (PM) encontrar um revólver escondido no carrinho de bebê onde estava a filha deles, de pouco mais de um ano.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois — um homem de 20 anos e a companheira, de 26 — caminhavam por uma avenida do Bairro Campo Belo quando chamaram a atenção da polícia pelo comportamento suspeito. Nervosos, olhavam para trás repetidas vezes, conforme consta no registro policial.

A dupla já era conhecida dos militares por envolvimento em ocorrências anteriores de tráfico de drogas, porte e disparo de arma de fogo.

Durante a abordagem, os policiais verificaram o carrinho do bebê e encontraram um revólver calibre 22, municiado com três cartuchos intactos, escondido entre as fraldas da criança. Questionado, o jovem assumiu ser o dono da arma.

O casal foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas. A arma foi apreendida, e a criança ficou sob os cuidados de familiares, conforme solicitado pela mãe.

