Casal é preso com arma escondida em carrinho de bebê

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Um casal foi preso em flagrante na noite de sábado (16), em Varjão de Minas, no Alto Paranaíba, após a Polícia Militar (PM) encontrar um revólver escondido no carrinho de bebê onde estava a filha deles, de pouco mais de um ano.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois — um homem de 20 anos e a companheira, de 26 — caminhavam por uma avenida do Bairro Campo Belo quando chamaram a atenção da polícia pelo comportamento suspeito. Nervosos, olhavam para trás repetidas vezes, conforme consta no registro policial.

A dupla já era conhecida dos militares por envolvimento em ocorrências anteriores de tráfico de drogas, porte e disparo de arma de fogo.

Durante a abordagem, os policiais verificaram o carrinho do bebê e encontraram um revólver calibre 22, municiado com três cartuchos intactos, escondido entre as fraldas da criança. Questionado, o jovem assumiu ser o dono da arma.

O casal foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas. A arma foi apreendida, e a criança ficou sob os cuidados de familiares, conforme solicitado pela mãe.