MG: PM prende quatro suspeitos e apreende mais de 100Kg de drogas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu quatro pessoas e apreendeu cerca de 100kg de drogas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite desse sábado (16/8). Na apreensão total, havia cocaína, maconha, crack e pasta-base.

Foram presos três homens, de 32, 37 e 42, e uma mulher boliviana de 28. A ação teve início com a abordagem de um veículo, realizada por guarnições Tático Móvel do 6ºBPM com apoio da Patrulha de Operações da 160ª Cia, após informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares (Ficco-GV).

Após a intervenção do carro, os policiais foram até uma residência no Bairro Santo Antônio. As abordagens resultaram na apreensão de 55 Kg de cocaína, 39,85 Kg de maconha, 5,4 Kg de pasta-base e 1,2 Kg de crack, de acordo com informações da PMMG.

Além das drogas, foram apreendidas uma pistola calibre 380, 31 munições, 4 celulares, R$ 520 e um veículo. Os quatro suspeitos foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Federal em Governador Valadares.