Paranaenses são presos com mais de meia tonelada de drogas na BR-251, em MG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quarta-feira (13/8) a prisão de dois paranaenses na BR-251, em Salinas (MG), no Norte de Minas. A dupla foi flagrada, por volta das 23h30 de terça-feira (12/8), transportando mais de meia tonelada de maconha durante abordagem no km 318 da rodovia.

“A ação teve início após os policiais serem notificados que um caminhão suspeito de envolvimento com tráfico de drogas estaria acompanhado por um automóvel na BR-251. Ambos os veículos foram localizados e, ao receberem ordem de parada, seguiram para uma via marginal e estacionaram perto de um hotel”, informou a PRF.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam odor característico de maconha vindo do caminhão e visualizaram fardos no interior do veículo. Ao todo, foram encontrados 736kg da droga.

Os dois ocupantes dos veículos, um de 54 e o outro de 60 anos, naturais do Paraná, foram presos em flagrante.

O motorista declarou inicialmente que havia recebido o carregamento em Montes Claros e faria a entrega em Feira de Santana (BA). Posteriormente, foi identificado que o caminhoneiro estava com monitoramento eletrônico.

Os dois homens foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil no município de Taiobeiras. O carregamento de drogas foi apreendido.

