Vídeo: mulher tem 60% do corpo queimado em explosão por vazamento de gás

Uma mulher teve 60% do corpo queimado por conta da explosão de um forno, nessa terça-feira (12/8), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ela cozinhava no momento do acidente e o apartamento foi incendiado em seguida. Vídeos mostram as chamas.

Houve um vazamento de gás, que pode ter se acumulado até que a explosão aconteceu no quarto andar de um condomínio no bairro Jardim Brasília, zona norte da cidade.

A vítima tem 27 anos e sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus nas pernas, braços, tronco e pescoço.

A intervenção de bombeiros foi necessária não só para resgatar a dona do apartamento como também para controlar as chamas e garantir que o fogo não chegasse a outras unidades do prédio. Ainda assim, houve danos na sala, cozinha, banheiro e quarto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, momentos antes da explosão, moradores de apartamentos vizinhos relataram cheiro de gás. A explosão assustou os moradores do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do vazamento ainda são apuradas, inclusive com visita técnica dos bombeiros nesta quarta-feira (13/8) para avaliação. A vítima segue internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

