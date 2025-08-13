Vídeo: mulher tem 60% do corpo queimado em explosão por vazamento de gás
A vítima tem 27 anos e sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus nas pernas, braços, tronco e pescoço. Ela cozinhava quando forno explodiu
compartilheSiga no
Uma mulher teve 60% do corpo queimado por conta da explosão de um forno, nessa terça-feira (12/8), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ela cozinhava no momento do acidente e o apartamento foi incendiado em seguida. Vídeos mostram as chamas.
Houve um vazamento de gás, que pode ter se acumulado até que a explosão aconteceu no quarto andar de um condomínio no bairro Jardim Brasília, zona norte da cidade.
- BH: bombeiros atuam em vazamento de gás na Savassi
- Idoso provoca incêndio ao tentar checar vazamento de gás com isqueiro
A vítima tem 27 anos e sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus nas pernas, braços, tronco e pescoço.
A intervenção de bombeiros foi necessária não só para resgatar a dona do apartamento como também para controlar as chamas e garantir que o fogo não chegasse a outras unidades do prédio. Ainda assim, houve danos na sala, cozinha, banheiro e quarto.
Leia Mais
Segundo o Corpo de Bombeiros, momentos antes da explosão, moradores de apartamentos vizinhos relataram cheiro de gás. A explosão assustou os moradores do local.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As causas do vazamento ainda são apuradas, inclusive com visita técnica dos bombeiros nesta quarta-feira (13/8) para avaliação. A vítima segue internada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.