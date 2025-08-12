Assine
AGRESSÃO

Câmera flagra homem arrastando mulher pelos cabelos em Uberlândia

O fato ocorreu na noite do último domingo (10/8). Na gravação, é possível ouvir a discussão do casal

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
12/08/2025 14:38

As imagens mostram que as agressões ocorreram atrás de um caminhão
crédito: Reprodução

Ainda não foi identificado o casal que brigou numa rua do Bairro Canaã, em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo, na noite do último domingo (10/8). Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o homem arrasta a mulher pelos cabelos.

Eram 22h45. A câmera de segurança de uma residência grava o momento em que um homem passa arrastando pelos cabelos uma mulher, levando-a para atrás de um caminhão. Essa mesma câmera captou, também, sons em que o casal discute.

Segundo o levantamento feito pela Polícia Militar, trata-se de um casal de moradores de rua, que não era conhecido na vizinhança. Segundo testemunhas, o homem e a mulher passaram a ser vistos na região há pouco tempo. Algumas pessoas informaram que eles costumavam dormir nas proximidades de onde ocorreu a agressão.

O dono da casa onde fica a câmera de segurança disse que não estava em casa e que recebeu uma ligação de sua filha contando o que tinha visto nas imagens.

As polícias Civil e Militar trabalham para tentar identificar o casal. Não há registros da entrada de nenhuma mulher em hospitais de Uberlândia, ou mesmo na UPA, com marcas de agressão.

overflay