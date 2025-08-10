Assine
overlay
Início Gerais
CONFUSÃO

BH: quebra-quebra e agressão em motel leva à prisão de mulher

Jovem agrediu casal com quem dividia quarto em motel. Motivo da confusão não foi informado

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/08/2025 15:32

compartilhe

Siga no
x
Mulher quebrou diversos itens do quarto do motel que estava hospedada com casal
Mulher quebrou diversos itens do quarto do motel onde estava hospedada crédito: Reprodução/PMMG

Uma mulher de 22 anos foi presa por agressão depois de uma confusão em um motel localizado no Bairro Santa Amélia, na Região Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (10/8).

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem, de 48 anos, levaria a companheira, de 27, ao estabelecimento. A mesma pediu para que levassem uma jovem com eles.

Leia Mais

Conforme a coordenadora do motel, o casal omitiu que havia mais pessoas com eles na entrada, por volta de 5h. Eles pediram a suíte por 14h, mas, por volta de 7h, a mulher de 33 saiu correndo pelo corredor com a mão sangrando.

No quarto, a mulher mais jovem havia quebrado diversos itens e jogado no casal. A mulher machucada afirmou que não precisava de atendimento médico, mas que entraria com ação contra a autora das agressões.

De acordo com a autora da confusão, ela havia ingerido drogas e entregou à Polícia Militar (PM) um pino com substância semelhante à cocaína. Ela não informou o motivo da violência e recebeu voz de prisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que foi danificado?

  • 1 quadro
  • 1 secador de cabelos
  • 1 suporte de itens
  • 1 suporte de papel
  • 1 toalha de piso
  • 2 toalhas de banho
  • 1 vaso sanitário

Tópicos relacionados:

agressao bh confusao pm policia violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay