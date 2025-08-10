BH: quebra-quebra e agressão em motel leva à prisão de mulher
Jovem agrediu casal com quem dividia quarto em motel. Motivo da confusão não foi informado
Uma mulher de 22 anos foi presa por agressão depois de uma confusão em um motel localizado no Bairro Santa Amélia, na Região Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (10/8).
De acordo com o boletim de ocorrência, um homem, de 48 anos, levaria a companheira, de 27, ao estabelecimento. A mesma pediu para que levassem uma jovem com eles.
Conforme a coordenadora do motel, o casal omitiu que havia mais pessoas com eles na entrada, por volta de 5h. Eles pediram a suíte por 14h, mas, por volta de 7h, a mulher de 33 saiu correndo pelo corredor com a mão sangrando.
No quarto, a mulher mais jovem havia quebrado diversos itens e jogado no casal. A mulher machucada afirmou que não precisava de atendimento médico, mas que entraria com ação contra a autora das agressões.
De acordo com a autora da confusão, ela havia ingerido drogas e entregou à Polícia Militar (PM) um pino com substância semelhante à cocaína. Ela não informou o motivo da violência e recebeu voz de prisão.
O que foi danificado?
- 1 quadro
- 1 secador de cabelos
- 1 suporte de itens
- 1 suporte de papel
- 1 toalha de piso
- 2 toalhas de banho
- 1 vaso sanitário