BH: quebra-quebra e agressão em motel leva à prisão de mulher

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher de 22 anos foi presa por agressão depois de uma confusão em um motel localizado no Bairro Santa Amélia, na Região Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (10/8).

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem, de 48 anos, levaria a companheira, de 27, ao estabelecimento. A mesma pediu para que levassem uma jovem com eles.

Conforme a coordenadora do motel, o casal omitiu que havia mais pessoas com eles na entrada, por volta de 5h. Eles pediram a suíte por 14h, mas, por volta de 7h, a mulher de 33 saiu correndo pelo corredor com a mão sangrando.

No quarto, a mulher mais jovem havia quebrado diversos itens e jogado no casal. A mulher machucada afirmou que não precisava de atendimento médico, mas que entraria com ação contra a autora das agressões.

De acordo com a autora da confusão, ela havia ingerido drogas e entregou à Polícia Militar (PM) um pino com substância semelhante à cocaína. Ela não informou o motivo da violência e recebeu voz de prisão.

