MG: corpo de mulher é encontrado com sinais de violência em avenida

O corpo de uma mulher de 41 anos foi encontrado no meio de uma avenida em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na manhã deste domingo (27/7). Segundo a Polícia Civil (PCMG), ela foi assassinada a facadas. Testemunhas relataram que a vítima teria sido atacada ao tentar apartar uma briga.

Populares que passavam pela Avenida Claricinda Alves Ferreira, no Bairro São Vicente, se depararam com a cena e acionaram a Polícia Militar (PMMG). As informações preliminares da corporação dão conta de que havia muito sangue ao redor do corpo.

Segundo depoimento de moradores da região aos militares, a vítima não morava no bairro, mas era conhecida por transitar frequentemente pela área. Testemunhas contaram que ela tentou intervir em uma discussão entre duas pessoas e acabou sendo esfaqueada durante a confusão.

O corpo da mulher foi removido pelo rabecão e levado para o Posto Médico-Legal (PML) da cidade, onde exames necroscópicos deverão confirmar a causa da morte e fornecer mais detalhes sobre a agressão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o fechamento da ocorrência, ninguém havia sido preso. O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.