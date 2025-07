Motorista é detido em Minas por circular à noite com som alto no carro

Um homem de 40 anos foi preso em Itabira, no Vale do Aço, suspeito de dirigir com o som do carro em volume excessivo. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (26/7), após denúncias de moradores incomodados com o barulho.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), denúncias anônimas relataram que um veículo circulava pela cidade com música extremamente alta, perturbando o sossego da vizinhança. Durante patrulhamento, os militares localizaram o automóvel e constataram o abuso sonoro.

O motorista recebeu voz de prisão por perturbação da tranquilidade pública e poluição sonora. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo a comparecer à Justiça quando for intimado. Um Auto de Infração de Trânsito (AIT) também foi lavrado.

Como parte das medidas administrativas, o carro foi apreendido e encaminhado para um pátio credenciado.

A utilização de som em volume excessivo em veículos é considerada uma infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro, conforme estabelece o artigo 228. A penalidade para quem desrespeita a regra inclui multa de até R$ 195,23 e a adição de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).