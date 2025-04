Homem é preso por dirigir bêbado e com som alto em Minas

Um motorista de 30 anos foi preso depois de ser flagrado dirigindo embriagado em uma avenida de Itabira, na Região Central de Minas, na manhã deste domingo (13/4). Ele também é apontado como responsável por dirigir com som automotivo alto nas ruas da região durante a madrugada.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que moradores flagraram o homem dirigindo um carro na Avenida Vereador Osório Sampaio, na Vila Santa Rosa, em estado de embriaguez.

Os policiais encontraram o motorista na direção de um Fiat Uno Mille e, conforme o Boletim de Ocorrência, ele estava “totalmente alcoolizado, sem condições de conduzir o veículo”. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, enquanto o carro foi rebocado ao pátio do Detran.

Conforme registros, o motorista teria passado a madrugada de domingo bebendo em um estabelecimento na Avenida Mauro Ribeiro. Há suspeita de que o veículo conduzido por ele seja o mesmo que teria incomodado moradores da região com som automotivo em volume elevado durante a noite.

Por dirigir bêbado, o motorista comete uma infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e pode levar sete pontos na carteira, além de precisar pagar uma multa de R$ 2.934,70.

Já por dirigir com som alto na madrugada, o homem infligiu a Lei de Perturbação do Sossego, no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais. A lei estipula que a pessoa que “abusar de instrumentos sonoros ou sinais acústicos” pode ser levada à prisão por 15 a 90 dias ou ao pagamento de uma multa de até R$ 200 mil.

