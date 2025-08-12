Assine
Vídeo: Idoso morre atropelado por homem que empinava moto em Uberlândia

O motociclista foi preso depois de fugir do local do atropelamento sem prestar socorro à vítima de 87 anos

Vinicius Lemos - Especial para o EM
12/08/2025 14:55

Vídeo: Idoso morre atropelado por homem que empinava moto em Uberlândia
Vídeo: Idoso morre atropelado por homem que empinava moto em Uberlândia (MG) crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes sociais

Um idoso de 87 anos foi atropelado por um motociclista que empinava sua moto, na tarde dessa segunda-feira (11/8), em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro. A vítima não sobreviveu. O condutor fugiu do local, mas acabou preso na manhã desta terça (12/8), a 460 quilômetros da cidade. Vídeos mostram o homem empinando a moto e o atropelamento. Veja: 


O caso foi registrado no bairro Guarani,  zona oeste de Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro. O idoso atravessava a rua no cruzamento da rua do Tango com a avenida Clássica, quando foi atingido. O motociclista caiu, mas se recuperou, subiu na moto novamente e fugiu sem prestar socorro.


Equipes do Corpo de Bombeiros tentaram socorrer a vítima, mas não conseguiram reanimá-la e o idoso morreu.

A Polícia Militar conseguiu identificar o motociclista e fez buscas para localizá-lo. Em 24 horas o homem foi encontrado na casa de familiares, na cidade de Pirapora (MG), Norte do Estado, com ajuda de inteligência e denúncias da população. A motocicleta que atropelou  a vítima foi abandonada em Uberlândia (MG). O preso está à disposição da Polícia Civil.

O corpo da vítima foi sepultado ainda nesta terça-feira (12/08), no cemitério Campo do Bom Pastor, em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro.

