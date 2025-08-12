Assine
CONFUSÃO

Casal é preso por danificar equipamentos e ameaçar funcionários de UPA

Vídeo mostra momento em que um grupo de pessoas reage e agride o homem. Segundo a PBH, a dupla estava em surto

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
12/08/2025 14:15

Casal supostamente em surto é preso por depredar equipamentos da UPA Venda Nova, em Belo Horizonte
Em vídeos, é possível ver o homem arremessando um extintor na grade de proteção, que cedeu com o impacto crédito: Reprodução

Um homem de 24 anos e uma mulher de 26 foram presos por depredar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Venda Nova, na Rua Padre Pedro Pinto, em Belo Horizonte, na noite de domingo (10/08).

Segundo a Prefeitura de BH, o casal estava em surto e foi levado para a unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao chegarem no local, muito exaltados, eles danificaram uma televisão, uma grade de proteção e ameaçaram usuários e uma profissional.

Em vídeos, é possível ver o homem arremessando um extintor na grade de proteção, que cedeu com o impacto. As imagens também mostram o momento em que agentes da Guarda Civil Municipal saíram da UPA e foram em direção ao suspeito, seguidos de várias pessoas. Em outro registro, o homem aparece no chão, sendo alvo de agressões por parte de populares.

A PBH informou que, após ser contido pelos agentes, o casal foi encaminhado para atendimento médico na UPA Norte e, em seguida, recebeu voz de prisão por dano qualificado.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram ouvidos por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital e, em seguida, encaminhados ao Sistema Prisional, onde ficaram à disposição da Justiça.

A PBH não informou o valor do prejuízo ou quando os equipamentos serão substituídos.

