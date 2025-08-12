Tempo em BH: capital tem madrugada gelada e máxima prevista de 25 °C

O belo-horizontino enfrentou uma madrugada gelada nesta terça-feira (12). De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima de hoje foi de 11,1 °C, registrada na Regional Oeste. A sensação térmica na região chegou a -5,3 °C às 5h.

Ainda segundo o órgão, o céu variou de claro a parcialmente nublado nas primeiras horas do dia, e o frio deve voltar à noite. Durante a tarde, a previsão é de tempo seco, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30% e máxima estimada em 25 °C.

Na regional Barreiro, a mínima foi de 13,7 °C às 4h20; no Centro-Sul, 11,5 °C à 0h55; na Pampulha, 14,7 °C às 5h; e em Venda Nova, 14,6 °C no mesmo horário.

Com a previsão de baixa umidade à tarde, a Defesa Civil recomenda cuidados com a hidratação e atenção à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.