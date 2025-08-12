Assine
FRIO EM BH!

Tempo em BH: capital tem madrugada gelada e máxima prevista de 25 °C

Madrugada registrou mínima de 11,1 °C na Regional Oeste; à tarde, tempo seco deve reduzir a umidade do ar para cerca de 30%

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
12/08/2025 08:44

Fim de semana será de céu claro e frio em Belo Horizonte. Na foto, a Praça da Liberdade
Belo Horizonte vem registrando baixas temperaturas nos últimos dias, mas os termômetros podem registrar até 25ºC nesta terça-feira (12/8) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O belo-horizontino enfrentou uma madrugada gelada nesta terça-feira (12). De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima de hoje foi de 11,1 °C, registrada na Regional Oeste. A sensação  térmica na região chegou a -5,3 °C às 5h.  

 

Ainda segundo o órgão, o céu variou de claro a parcialmente nublado nas primeiras horas do dia, e o frio deve voltar à noite. Durante a tarde, a previsão é de tempo seco, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30% e máxima estimada em 25 °C.

Na regional Barreiro, a mínima foi de 13,7 °C às 4h20; no Centro-Sul, 11,5 °C à 0h55; na Pampulha, 14,7 °C às 5h; e em Venda Nova, 14,6 °C no mesmo horário.

Com a previsão de baixa umidade à tarde, a Defesa Civil recomenda cuidados com a hidratação e atenção à saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

