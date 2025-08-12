Motorista embriagado atropela e mata ciclista de 18 anos no Anel Rodoviário

Um ciclista de 18 anos foi atropelado e morreu na noite desta segunda-feira (11/8) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, Região Nordeste da capital mineira. O motorista, um homem de 32 anos, foi preso por crime de trânsito.

Segundo informações apuradas pela Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída e sem vida na faixa da esquerda da pista marginal, na altura do bairro Vila São Gabriel, perto de uma bicicleta de cor laranja. Aproximadamente 300 metros à frente, um veículo Honda City estava estacionado na faixa da direita, com o pisca-alerta ligado.

O condutor do carro informou que trafegava no sentido Vitória (ES) pela pista marginal, na faixa da esquerda, quando o ciclista entrou repentinamente à frente dele, vindo de uma via paralela em alta velocidade. Ele tentou evitar a colisão, mas não conseguiu.

O teste de alcoolemia realizado no motorista apontou 0,41 mg/l, valor superior ao limite permitido por lei, caracterizando crime de trânsito. Ele declarou ter consumido apenas um latão de cerveja na parte da tarde. O veículo estava com documentação regular e foi liberado ao responsável.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou a morte da vítima no local. Também estiveram no local a perícia técnica e o rabecão. Diversas pessoas se aglomeraram no local do acidente.