Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE FATAL

Motorista embriagado atropela e mata ciclista de 18 anos no Anel Rodoviário

Motorista com 0,41 mg/l de álcool no sangue atropelou ciclista no Anel Rodoviário, em BH. O jovem morreu no local

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
12/08/2025 10:02 - atualizado em 12/08/2025 10:07

compartilhe

Siga no
x
O motorista, um homem de 32 anos, foi preso por crime de trânsito
O motorista, um homem de 32 anos, foi preso por crime de trânsito crédito: Reprodução/Freepik

Um ciclista de 18 anos foi atropelado e morreu na noite desta segunda-feira (11/8) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, Região Nordeste da capital mineira. O motorista, um homem de 32 anos, foi preso por crime de trânsito.

 

Segundo informações apuradas pela Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída e sem vida na faixa da esquerda da pista marginal, na altura do bairro Vila São Gabriel, perto de uma bicicleta de cor laranja. Aproximadamente 300 metros à frente, um veículo Honda City estava estacionado na faixa da direita, com o pisca-alerta ligado.

 

Leia Mais

O condutor do carro informou que trafegava no sentido Vitória (ES) pela pista marginal, na faixa da esquerda, quando o ciclista entrou repentinamente à frente dele, vindo de uma via paralela em alta velocidade. Ele tentou evitar a colisão, mas não conseguiu.

O teste de alcoolemia realizado no motorista apontou 0,41 mg/l, valor superior ao limite permitido por lei, caracterizando crime de trânsito. Ele declarou ter consumido apenas um latão de cerveja na parte da tarde. O veículo estava com documentação regular e foi liberado ao responsável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou a morte da vítima no local. Também estiveram no local a perícia técnica e o rabecão. Diversas pessoas se aglomeraram no local do acidente.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito anel-rodoviario atropelamento bh minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay