BH: atropelamento e colisão de motos complicam trânsito no Anel Rodoviário

O atropelamento de um pedestre, ainda não identificado, e uma colisão entre duas motos deixam o trânsito lento no Anel Rodoviário de Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (11/8).

O atropelamento aconteceu na altura da Vila da Luz, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste, no sentido Rio de Janeiro, por volta de 7h30.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam no local O estado de saúde do pedestre não foi divulgado.

Em outro ponto do Anel, um acidente entre duas motos mobiliza o Corpo de Bombeiros na altura do bairro Olhos D’Água, na Região do Barreiro, perto do depósito de materiais de construção Santos Ramos, também no sentido Rio.

Informações preliminares da corporação indicam que um homem, de aproximadamente 36 anos, está com sangramento em uma das pernas, mas consciente. O outro motociclista fugiu do local antes da chegada do socorro.

As ocorrências estão em andamento.

Matéria em atualização