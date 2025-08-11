Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BH: atropelamento e colisão de motos complicam trânsito no Anel Rodoviário

Trânsito está lento no sentido Rio de Janeiro na altura dos bairros Jardim Vitória, na Região Nordeste de BH, e Olhos D'Água, no Barreiro

Giovanna de Souza
11/08/2025 08:46

Motoristas registram trânsito lento no Anel Rodoviário. Na imagem, trânsito próximo ao Vila da Luz, no Noroeste de BH
Motoristas registram trânsito lento no Anel Rodoviário. Na imagem, trânsito próximo ao Vila da Luz, no Noroeste de BH crédito: Reprodução/Redes sociais

O atropelamento de um pedestre, ainda não identificado, e uma colisão entre duas motos deixam o trânsito lento no Anel Rodoviário de Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (11/8).

O atropelamento aconteceu na altura da Vila da Luz, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste, no sentido Rio de Janeiro, por volta de 7h30.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuam no local O estado de saúde do pedestre não foi divulgado. 

Em outro ponto do Anel, um acidente entre duas motos mobiliza o Corpo de Bombeiros na altura do bairro Olhos D’Água, na Região do Barreiro, perto do depósito de materiais de construção Santos Ramos, também no sentido Rio.

Informações preliminares da corporação indicam que um homem, de aproximadamente 36 anos, está com sangramento em uma das pernas, mas consciente. O outro motociclista fugiu do local antes da chegada do socorro. 

As ocorrências estão em andamento. 

Matéria em atualização

acidente-de-transito anel-rodoviario atropelamento bh

