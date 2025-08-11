Acidente com carreta congestiona BR-381 no Centro-Oeste de Minas

O tombamento de uma carreta congestiona a BR-381 na altura de Santo Antônio do Amparo (MG), na divisa com o município de Oliveira, na Região Centro-Oeste do estado, na manhã desta segunda-feira (11/8). O motorista do veículo ficou ferido.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu às 1h45 e bloqueia a faixa da direita há pelo menos seis horas no sentido São Paulo.

Os veículos transitam pela faixa da esquerda e os motoristas enfrentam um congestionamento de seis quilômetros às 7h50.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a carreta capotada na faixa da direita, ao lado de uma barreira de proteção quebrada. Segundo a Arteris, o motorista foi socorrido com ferimentos moderados e levado para um hospital da região.

Os registros também mostram um carro escuro caído em uma ribanceira, com fumaça saindo dele. Ainda não há informações sobre a relação do veículo com o acidente envolvendo a carreta.

A dinâmica do acidente também não foi divulgada ainda. Equipes da concessionária atuam na ocorrência.

Matéria em atualização