RMBH: roubo de carga termina em troca de tiros na Via Expressa

Um roubo de carga terminou em troca de tiros na Via Expressa, altura do Bairro Duque de Caxias, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (12/08).

Informações preliminares dão conta que um homem teria roubado o caminhão e seguia pela via no sentido Betim quando foi interceptado em frente ao Hospital MaterDei pela Polícia Militar.

Houve troca de tiros com os policiais e o motorista foi atingido, provocando o tombamento do veículo. O suspeito foi encaminhado para atendimento médico.

A pista ficou interditada e provocou congestionamento.

