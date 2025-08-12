Corpo com pescoço cortado é encontrado em matagal da Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O corpo de um homem, de aproximadamente 21 anos, foi encontrado, na noite dessa segunda-feira (11/8), em um matagal no Bairro Chácaras Del Rei, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com cortes no pescoço.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a vítima não portava documentos e vestia calça preta e camisa vermelha, além d ter cabelo crespo e pele clara.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que os corte do pescoço podem ter sido feitos por faca. Depois dos exames iniciais, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Os investigadores não encontraram testemunhas que podem ajudar no esclarecimento do caso.