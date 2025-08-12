Assine
HOMICÍDIO

Corpo com pescoço cortado é encontrado em matagal da Grande BH

De acordo com a polícia, vítima é um homem de cabelos crespos e pele clara que estava vestido com uma calça preta e camisa vermelha

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
12/08/2025 13:09

Corpo foi encontrado em meio a um matagal, nas Chácaras Del Rei
Corpo foi encontrado em meio a um matagal, nas Chácaras Del Rei

O corpo de um homem, de aproximadamente 21 anos, foi encontrado, na noite dessa segunda-feira (11/8), em um matagal no Bairro Chácaras Del Rei, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com cortes no pescoço.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a vítima não portava documentos e vestia calça preta e camisa vermelha, além d ter cabelo crespo e pele clara.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que os corte do pescoço podem ter sido feitos por faca. Depois dos exames iniciais, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Os investigadores não encontraram testemunhas que podem ajudar no esclarecimento do caso. 

