Corpo com pescoço cortado é encontrado em matagal da Grande BH
De acordo com a polícia, vítima é um homem de cabelos crespos e pele clara que estava vestido com uma calça preta e camisa vermelha
compartilheSiga no
O corpo de um homem, de aproximadamente 21 anos, foi encontrado, na noite dessa segunda-feira (11/8), em um matagal no Bairro Chácaras Del Rei, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com cortes no pescoço.
Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a vítima não portava documentos e vestia calça preta e camisa vermelha, além d ter cabelo crespo e pele clara.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que os corte do pescoço podem ter sido feitos por faca. Depois dos exames iniciais, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Os investigadores não encontraram testemunhas que podem ajudar no esclarecimento do caso.