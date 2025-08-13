Homem flagrado arrastando mulher pelos cabelos é preso tentando fugir

O homem flagrado por câmeras de segurança arrastando uma mulher pelos cabelos foi preso pela Polícia Civil quando tentava deixar a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ainda nessa terça-feira (12/8). O vídeo gravado por uma câmera de segurança mostrou a companheira sendo agredida no Bairro Canaã.

De acordo com as delegada responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Daniela Novais, o suspeito estava na praça da Bíblia, de frente à Rodoviária de Uberlândia, e já havia conseguido uma passagem para viajar para Belo Horizonte.

A vítima acompanhava o homem, mesmo após as agressões. O casal vivia em um assentamento no município. A fuga acontecia por medo. Com a repercussão do vídeo, ele foi reconhecido. "Em decorrência dessas agressões, os populares ficaram muito revoltados e ele estava sendo ameaçado", disse a delegada em entrevista coletiva nesta quarta (13/8). Há, inclusive, suspeita de agressões anteriores.

Ciúme



O vídeo que circulou por redes sociais e aplicativos de mensagens mostra a mulher sem a parte de cima de suas roupas enquanto o companheiro a arrasta pela Rua Betânia, até pararem na frente de um caminhão. Há imagens dele batendo no rosto da mulher posteriormente.

Tudo isso teria acontecido por ciúme, segundo o preso. Ele contou que a mulher havia usado drogas e álcool e, em determinado momento, tirou a blusa que usava, o que enfureceu o homem.

