Justiça condena ex de Ana Hickmann por agressão contra apresentadora

O empresário Alexandre Bello Correa foi condenado a um ano de prisão pela agressão cometida contra sua ex-esposa, a apresentadora Ana Hickmann, em novembro de 2023. A decisão foi proferida pela juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Vara Criminal de Violência contra a Mulher, de Itu (SP). A pena deverá ser cumprida em regime aberto. Há a possibilidade de suspensão condicional, desde que o réu cumpra uma série de exigências.

De acordo com a sentença, o ex-marido de Ana Hickmann não pode se ausentar da comarca onde reside por mais de dez dias sem autorização judicial, nem se aproximar ou manter contato com Ana Hickmann e a família dela. Ele também está proibido de mudar de endereço sem informar à Justiça.

A Justiça ainda determinou que Correa pague R$ 10 mil à apresentadora por danos morais, em função da violência praticada no contexto doméstico e familiar. A juíza manteve as medidas protetivas de Ana contra o empresário, afirmando que ele ainda representa risco à integridade física e emocional da apresentadora.

Em nota enviada à imprensa, Ana confirmou a condenação e celebrou o desfecho. “Estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele. Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam desde que tive coragem de me libertar”, escreveu.

A defesa de Alexandre, feita pelo advogado Tiago Bunning, nega a acusação e afirma que recorrerá da decisão ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). “Não concordo com o mérito da decisão porque sei que o fato não ocorreu. Vamos recorrer”, declarou à Folha.

Segundo Ana Hickmann, o ex-marido a agrediu durante uma discussão sobre a gestão financeira das empresas do casal. A apresentadora disse, na época, que descobriu irregularidades cometidas por Alexandre, e, durante a briga, ele bateu em uma mesa, fazendo com que se sentisse ameaçada.

Quando ela tentou acionar a polícia, Alexandre tentou arrancar o celular das mãos delas, segurando os braços e a prensando contra a porta da cozinha. As agressões foram confirmadas por laudos médicos feitos na ocasião.

Alexandre Correa também enfrentava outra acusação por violência psicológica contra o filho do casal, que presenciou parte da discussão. Ele foi absolvido por falta de provas. Já no processo movido por Edu Guedes, atual marido de Ana Hickmann, ele foi condenado a três anos de prisão.

Segundo a sentença da 4ª Vara Criminal da Barra Funda, em São Paulo, Alexandre violou os limites da liberdade de expressão ao insultar Edu publicamente, chamando-o de “canalha” e “bandido”.