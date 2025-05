Alexandre Correa é processado por advogado de Ana Hickmann após ofensas públicas

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

As polêmicas entre Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Correa, seguem ganhando novos capítulos. Segundo a coluna Fábia Oliveira, que teve acesso exclusivo a mais um desdobramento envolvendo o ex-casal: desta vez, quem entrou na Justiça foi o advogado da apresentadora, Roberto Leonessa, após ser alvo de xingamentos públicos feitos pelo empresário.

Durante entrevistas concedidas por Alexandre Correa a veículos como o canal de Ricardo Feltrin, o nome de Roberto Leonessa foi citado de forma ofensiva. O advogado foi chamado de “má pessoa”, “sementinha do mal”, além de receber adjetivos como “canalha”, “verme” e “lixo”. Tudo isso, segundo a defesa, pelo simples fato de representar legalmente Ana Hickmann no processo de separação.

Alexandre Correa – Reprodução / Redes Sociais Foto: Reprodução/Instagram Alexandre Correa – Reprodução / Redes Sociais

Material com grande alcance

As declarações foram feitas em vídeos amplamente divulgados nas redes sociais e em plataformas de vídeo, o que, para Leonessa, ampliou o dano moral causado. No processo, ele destaca que além dos insultos diretos, as falas de Alexandre foram carregadas de sarcasmo e deboche, agravando ainda mais o impacto das ofensas.

No processo, o advogado afirma ter sofrido com “angústia, humilhação, ofensa íntima e vexame” diante da repercussão negativa gerada pelas falas de Correa. Por isso, solicitou judicialmente a retirada dos vídeos do ar e pediu uma indenização de R$ 50 mil por danos morais.

Liminar negada

Apesar do conteúdo considerado ofensivo, a Justiça indeferiu, no dia 24 de abril, o pedido liminar para remoção dos vídeos. O juiz alegou que os materiais foram postados por terceiros e que não caberia a Alexandre Correa removê-los diretamente.

The post Alexandre Correa é processado por advogado de Ana Hickmann após ofensas públicas appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.