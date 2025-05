Ana Hickmann revela casamento civil com Edu Guedes e planeja cerimônia religiosa dos sonhos

Ana Hickmann contou que ela e Edu Guedes oficializaram a união civil logo após a conclusão de seu divórcio com Alexandre Correa. A revelação foi feita em um vídeo publicado nesta segunda-feira (19/5) em seu canal no YouTube, ao responder a perguntas de seguidores. “Já casamos no civil”, disse, acrescentando com alívio: “E sim, graças a Deus, já me separei”.

Vai ter cerimônia religiosa?

Vai sim. Apesar de ainda não haver uma data marcada, Ana afirmou que sonha com um casamento religioso especial. “Quero meu casamento no religioso do jeito que a gente merece e como sempre sonhei. E vai acontecer”, garantiu a apresentadora, demonstrando entusiasmo com os planos.

A principal razão para o adiamento da cerimônia é a obra na fazenda de Edu Guedes, onde o casal deseja realizar a celebração. “Toda obra atrasa, e só vamos definir a data quando o paisagismo começar”, explicou Ana. Ela contou ainda que tem um carinho especial pelo espaço e deseja que tudo esteja perfeito para o grande dia.

O filho vai participar da cerimônia?

Vai, e de forma muito especial. A apresentadora revelou que seu filho Alezinho, de 10 anos, fez um pedido emocionante: quer levá-la ao altar. O momento promete ser um dos mais marcantes da cerimônia religiosa, que ainda está em fase de planejamento.

Ana Hickmann contou que ela e Edu Guedes têm o desejo de aumentar a família. “Essa vontade existe, é muito forte, tanto para mim quanto para o Edu. Se a gente receber esse presente de Deus, será maravilhoso”, afirmou. O chef já é pai de Maria Eduarda, de 16 anos.

