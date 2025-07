Após pausa, Ana Hickmann volta ao “Hoje em Dia” e atualiza estado de Edu Guedes

Depois de alguns dias afastada da televisão, Ana Hickmann voltou ao estúdio do programa Hoje em Dia nesta terça-feira (8/7). A apresentadora havia tirado uma breve licença para acompanhar de perto a recuperação do marido, o chef Edu Guedes, que passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. Em seu retorno, Ana apareceu sorridente nos bastidores da Record e publicou uma selfie nos stories do Instagram, segurando sua tradicional caneca do programa.

Edu Guedes está se recuperando bem?

Sim. Em sua publicação, Ana tranquilizou o público com uma mensagem positiva sobre o estado de saúde do marido. “Hoje o dia começou bem e mais leve. Edu está bem e forte”, escreveu. A apresentadora também contou que, após cumprir seus compromissos na emissora, voltaria a se encontrar com o marido, que segue se recuperando da cirurgia realizada no último sábado (5/7).

Desde que Edu Guedes descobriu o tumor — após uma cirurgia para retirada de cálculos renais —, Ana tem adotado uma postura discreta, mas firme. Pouco antes do procedimento no pâncreas, ela compartilhou um desabafo sobre a fase difícil que estão enfrentando: “Algumas notícias chegam como uma tempestade e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior que o medo são a fé e a certeza na cura”.

O que Ana espera para o futuro?

Apesar do susto, a apresentadora demonstrou otimismo e confiança. “Esse momento delicado é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve”, escreveu ela. A cirurgia foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e a recuperação de Edu Guedes segue dentro do esperado.

