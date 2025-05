Ana Hickmann entra com pedido de prisão de Alexandre Correa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Hickmann, 44, entrou com um pedido de prisão por falta de pensão alimentícia contra o ex-marido e empresário Alexandre Correa, 52. Ambos têm um filho de 11 anos. O caso está em segredo de Justiça.

A "Folha de S.Paulo" apurou que o pedido foi feito no último dia 20. No entendimento de Ana, Alexandre tem supostamente lucrado mais com palestras, eventos e participações em podcasts e não poderia atrasar ou faltar com a pensão ao herdeiro.

Não é possível saber quanto tempo as parcelas estariam atrasadas. Conforme o Código de Processo Civil, o não pagamento da pensão alimentícia pode resultar em prisão, a ser cumprida, em regra, no regime fechado de 30 a 90 dias.

Em nota, o advogado Bruno Ferullo, responsável pela defesa de Alexandre Correa, fala sobre o "oitavo pedido de prisão formulado pela parte contrária". Segundo ele, seu cliente aguarda, desde janeiro de 2025, o pagamento dos alimentos compensatórios que lhe foram judicialmente fixados, atualmente no valor de R$ 75 mil.

E que "a inadimplência da pensão alimentícia decorre da absoluta falta de recursos financeiros". Conforme o advogado, Correa estaria há 585 dias impedido de acessar as empresas das quais é sócio e suas contas bancárias.

"Ressalte-se que, transcorridos 19 meses desde a denúncia de violência doméstica, nenhuma das acusações de natureza criminal apresentadas pela parte contrária foi confirmada até o momento. Alexandre Correa segue enfrentando graves dificuldades financeiras e emocionais, agravadas pela contínua exposição midiática e pelos reiterados ataques públicos e judiciais de que vem sendo alvo", diz trecho da nota.

Em fevereiro, atendendo a um pedido do corpo de advogados da apresentadora, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que Alexandre fosse intimado e efetuasse o pagamento da pensão alimentícia para o filho em até três dias, sob pena de prisão.

Segundo documentos obtidos pela Folha de S.Paulo na ocasião, Alexandre não havia feito o pagamento em dois meses: janeiro e fevereiro. O valor total era de R$ 9 mil. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em conta bancária da criança. Naquele momento, o empresário disse que não poderia se manifestar sobre o assunto.