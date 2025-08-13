Assine
OPERAÇÃO INTEGRARE

Dezenove fugitivos da Justiça são recapturados em Minas

Maioria dos foragidos cometeram homicídios ligados ao tráfico de drogas

Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
13/08/2025 13:48 - atualizado em 13/08/2025 13:54

O delegado Álvaro Hertas e o porta-voz da PM Rafael Veríssimo apresentaram os números da Operação Integrare
Prisão de dezenove foragidos da justiça por crime de homicídio, cujas penas, somadas, totalizam 222 anos. Esse é o saldo da segunda fase da Operação Integrare, realizada pelas polícias Civil e Militar, entre 28 de julho e 8 de agosto passado, em Belo Horizonte e 13 cidades do interior mineiro.

Segundo o delegado Álvaro Huertas, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), todos os criminosos presos são ligados ao tráfico de drogas, assim como os crimes cometidos por eles.

“Além dessas prisões, foram feitos outros 18 flagrantes que são de crimes do tráfico de drogas, mas que foram realizados graças a essas operação, que em princípio seria somente contra homicidas foragidos”, diz o delegado Huertas.

A operação possibilitou, ainda, a apreensão de 13 quilos de drogas, a recuperação de 22 veículos roubados, a apreensão de 12 celulares, usados para o cometimento de crimes, e uma arma, segundo o policial.

Números e cidades

O tenente Rafael Veríssimo, porta-voz da Polícia Militar, diz que houve uma redução no total de homicídios em Minas Gerais, na ordem de 20,86%, no perído de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Das prisões realizadas, uma em especial, chama a atenção, segundo o tenente Veríssimo. “Em Guaraciama, o foragido ofereceu resistência. Ele fugiu ao ver a aproximação dos policiais. Foi perseguido e capturado. Nesse momento, desferiu vários socos no policial militar. Mas acabou preso”.

No total de prisões, seis foram realizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Veja as cidades onde houve detenções no estado:

  • Nova Lima
  • Ribeirão das Neves
  • Sabará
  • Mateus Leme
  • Taquaraçu de Minas
  • Janaúba
  • Uberlândia
  • Araxá
  • Guaraciama
  • Divino
  • Ferros
  • Veredinha
  • Turmalina

