BH registra frio pela manhã e noite e tempo seco na tarde desta quarta (13)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A sensação térmica negativa voltou a atingir Belo Horizonte nesta quarta-feira (13/8) devido a atuação de uma massa de ar fria sobre a capital.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a mínima registrada foi de 11,9°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica foi de -3,7°C.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura baixa nas primeiras horas do dia e à noite, além de tempo seco. A máxima estimada é de 26°C e a umidade relativa do ar fica sem forno de 25%, à tarde.

Menores temperaturas em BH em 2025

8,1°C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)



8,7°C – 30/07/2025 às 6h30 (Centro-Sul) e 31/07/2025 às 6h00 (Mangabeiras)



8,8°C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)



8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)



9,4°C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)



9,9°C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)



10,0°C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)



10,2°C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)



10,3°C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/07/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h00 (Pampulha)



10,4°C – 07/07/2025 às 5h50 (Mangabeiras), 08/07/2025 às 7h00 (Cercadinho)

BH está sob alerta para baixa umidade até às 18h de domingo (17/8). A recomendação é que a população redobre a atenção e se hidrate durante o dia, além de consumir alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas.

O órgão ainda orienta que atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol devem ser evitadas entre as 10h e 17h. Para evitar o ressecamento da pele, a recomendação é não tomar banho com água muito quente e, se necessário, usar hidratante.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?