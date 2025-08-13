Assine
BAIXA UMIDADE

BH registra frio pela manhã e noite e tempo seco na tarde desta quarta (13)

Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de baixos índices de umidade do ar, válido até domingo; confira recomendações

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
13/08/2025 08:35

BH amanhece com frio nesta quarta-feira (13/8) e baixa umidade acende alerta crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

sensação térmica negativa voltou a atingir Belo Horizonte nesta quarta-feira (13/8) devido a atuação de uma massa de ar fria sobre a capital.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a mínima registrada foi de 11,9°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica foi de -3,7°C.

Conforme a previsão, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperatura baixa nas primeiras horas do dia e à noite, além de tempo seco. A máxima estimada é de 26°C e a umidade relativa do ar fica sem forno de 25%, à tarde.

Menores temperaturas em BH em 2025

  • 8,1°C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)
  • 8,7°C – 30/07/2025 às 6h30 (Centro-Sul) e 31/07/2025 às 6h00 (Mangabeiras)
  • 8,8°C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)
  • 8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)
  • 9,4°C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)
  • 9,9°C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)
  • 10,0°C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)
  • 10,2°C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)
  • 10,3°C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/07/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h00 (Pampulha)
  • 10,4°C – 07/07/2025 às 5h50 (Mangabeiras), 08/07/2025 às 7h00 (Cercadinho)

BH está sob alerta para baixa umidade até às 18h de domingo (17/8). A recomendação é que a população redobre a atenção e se hidrate durante o dia, além de consumir alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas.

O órgão ainda orienta que atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol devem ser evitadas entre as 10h e 17h. Para evitar o ressecamento da pele, a recomendação é não tomar banho com água muito quente e, se necessário, usar hidratante.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

  • Hidrate-se durante o dia;
  • Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;
  • Evite frituras;
  • Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;
  • Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;
  • Evite banhos com água muito quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
  • Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;
  • Não provoque queimadas em lotes vagos, matas ou florestas. Em caso de incêndio avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

overflay